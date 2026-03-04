Război în Orientul Mijlociu, ziua a cincea. Iranul are un conducător nou. Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ales lider suprem / Arabia Saudită interceptează rachete și drone deasupra Riadului / Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat miercuri că două rachete de croazieră au fost interceptate deasupra unei zone situate la sud de capitala Riad, iar presa de stat a raportat că un atac separat cu drone a fost dejucat.

„Două rachete de croazieră au fost interceptate și distruse în districtul Al-Kharj”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Agenția oficială de presă saudită a citat un purtător de cuvânt al ministerului care a afirmat că „nouă drone au fost interceptate și distruse imediat după intrarea în spațiul aerian al Regatului”.

Declarațiile nu au menționat cine ar putea fi responsabil pentru atacuri.