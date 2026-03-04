Război în Orientul Mijlociu, ziua a cincea. Iranul are un conducător nou. Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ales lider suprem / Arabia Saudită interceptează rachete și drone deasupra Riadului / Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile

Arabia Saudită interceptează rachete și drone deasupra sudului Riadului
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat miercuri că două rachete de croazieră au fost interceptate deasupra unei zone situate la sud de capitala Riad, iar presa de stat a raportat că un atac separat cu drone a fost dejucat.
„Două rachete de croazieră au fost interceptate și distruse în districtul Al-Kharj”, a transmis ministerul într-un comunicat.
Agenția oficială de presă saudită a citat un purtător de cuvânt al ministerului care a afirmat că „nouă drone au fost interceptate și distruse imediat după intrarea în spațiul aerian al Regatului”.
Declarațiile nu au menționat cine ar putea fi responsabil pentru atacuri.
Explozii în Teheran și Baalbeck pe fondul războiului dintre Iran, SUA și Israel
Miercuri, explozii au zguduit capitala Iranului, după atacurile asupra unui sit nuclear iranian și represaliile Republicii Islamice în regiunea Golfului, scrie The Guardian.
Televiziunea de stat iraniană a anunțat explozii în jurul Teheranului la răsăritul soarelui. Israelul a precizat că apărarea sa aeriană a fost activată ca urmare a focului de rachete venind din Iran.
La cinci zile de la debutul conflictului, pe care președintele american Donald Trump l-a estimat că va dura câteva săptămâni sau mai mult, aproape 800 de persoane și-au pierdut viața în Iran, printre care și unii pe care Trump i-a identificat ca posibili viitori lideri ai țării.
Explozile au lovit și Libanul, unde Israelul a declarat că a vizat militanți Hezbollah. Presa de stat libaneză a raportat că cel puțin patru persoane au murit într-un atac israelian asupra unui complex rezidențial din Baalbeck.
Bursa din Coreea de Sud oprește tranzacțiile din cauza turbulențelor din Orientul Mijlociu
Bursa de valori din Coreea de Sud a suspendat temporar tranzacționarea, după ce cei doi indici principali, Kospi și Kosdaq, au scăzut fiecare cu peste 8% în ședința de dimineață de la Seul, ca urmare a incertitudinii provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.
La Tokyo, indicele Nikkei 225 a continuat să piardă teren miercuri, înregistrând o scădere de aproximativ 1,7% în timpul tranzacțiilor de dimineață. În schimb, Wall Street se așteaptă să deschidă doar ușor în scădere la New York, conform datelor pre-market.
Investitorii se tem de extinderea războiului cu Iranul. Creșterea prețurilor petrolului și impactul asupra inflației reprezintă principalele motive de îngrijorare.
Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul global, a fost practic blocată de Iran, menținând prețurile petrolului în centrul atenției.
Israel lovește un hotel din suburbia Hazmieh, lângă Beirut, potrivit presei libaneze
Presa de stat libaneză relatează că un atac israelian a lovit un hotel din suburbia Hazmieh din Beirut, miercuri dimineață.
Agenția Națională de Știri, administrată de stat, a declarat că „un atac aerian israelian a vizat un hotel din Hazmieh”, adăugând că „ambulanțe au fost trimise la fața locului”.
Israelul a lansat atacuri în jurul Beirutului în ultimele ore, Ministerul Sănătății din Liban declarând că cel puțin 6 persoane au fost ucise în cel mai recent val.
Ministerul britanic de Externe organizează zbor charter pentru cetățenii din Oman
Ministerul britanic de Externe a declarat că cetățenii britanici, partenerii acestora și copiii sub 18 ani sunt eligibili să călătorească cu un zbor charter din Muscat miercuri, atâta timp cât au un document de călătorie valabil.
Ministerul de Externe a declarat că va fi acordată prioritate celor mai vulnerabili și că va contacta cetățenii britanici din Oman. Oricine și-a înregistrat prezența în Emiratele Arabe Unite și se află acum în Oman este rugat să se înregistreze pentru un loc pe un zbor.
Aceștia au cerut oamenilor să nu călătorească pe Aeroportul Internațional Muscat din Oman decât dacă sunt contactați de oficiali.
Aproximativ 130.000 de britanici și-au înregistrat prezența în Orientul Mijlociu la Ministerul de Externe pe fondul planificării evacuării.
Șase persoane ucise în atacuri israeliene la sud de Beirut
Atacurile efectuate de Israel asupra a două orașe situate la sud de Beirut au provocat moartea a șase persoane și au rănit alte opt, a transmis ministerul sănătății din Liban.
Într-un comunicat, ministerul a precizat că „atacurile inamicului israelian asupra zonelor Aramoun și Saadiyat” au dus la decesul a șase persoane și au rănit alte opt „într-un bilanț preliminar”.
Aramoun și Saadiyat se află în afara zonelor tradiționale controlate de Hezbollah, potrivit agenției AFP.
Conflictul regional, declanșat de atacurile SUA și Israel asupra Iranului, s-a extins în Liban luni, după ce Hezbollah, aliat de lungă durată al Teheranului, a lansat drone și rachete asupra teritoriului israelian.
Națiunile Unite au anunțat că mai mult de 30.000 de oameni au fost strămutați din cauza violențelor.
50 de morți în Liban, în timp ce atacurile israeliene continuă, declară Ministerul Sănătății
Cel puțin 50 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene asupra Libanului în ultimele două zile, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.
Cel puțin 335 de persoane au fost rănite în acest interval de timp, a adăugat ministerul într-un comunicat transmis miercuri.
Bombardamentele israeliene în Liban au continuat miercuri dimineață. Un atac aerian în Aramoun, la sud de capitala Beirut, a ucis cel puțin șase persoane și a rănit opt în primele ore ale dimineții, a raportat ministerul.
Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile de conflict
Statele Unite au atacat aproape 2.000 de ținte de la începutul conflictului cu Iranul, a declarat marți un oficial militar american, spunând că loviturile inițiale din primele 24 de ore au fost „de două ori” mai ample decât cele realizate la începutul invaziei Irakului în 2003, potrivit AFP.
Trump neagă că Israelul l-ar fi forțat să atace Iranul
Donald Trump a încercat să diminueze tensiunile anti-israeliene apărute în Congres și printre susținătorii săi, respingând ideea că ar fi fost convins să atace Iranul din cauza unei decizii deja luate de Israel.
În fața criticilor venite partea adversarilor politici și a unor aliați, Donald Trump a negat că ar fi lansat atacul împotriva Iranului sub presiunea Israelului, scrie The Guardian.
Suspiciunea fusese alimentată de declarațiile lui Marco Rubio, secretarul american de stat.
Întrebat direct dacă Israelul l-a împins să acționeze militar, Trump a răspuns reporterilor: „Nu. S-ar putea să-i fi forțat să atace.”
Arabia Saudită anunță doborârea a nouă drone
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Arabia Saudită a spus că nouă drone au fost interceptate și eliminate imediat după ce au pătruns în spațiul aerian al regatului, potrivit Reuters.
IDF a emis un avertisment de evacuare pentru 16 sate libaneze înainte de atacurile viitoare
Purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă a emis un avertisment de evacuare imediată pentru locuitorii a 16 sate libaneze, semnalând atacuri iminente asupra țintelor Hezbollah, potrivit The Times of Israel.
SUA consideră operațiunea din Iran mai amplă decât atacurile „de șoc și uimire” din 2003
Armata americană a afirmat că primele 24 de ore ale operațiunii din Iran au fost aproape de două ori mai intense decât prima zi a atacurilor „de șoc și uimire” asupra Irakului din 2003.
Până în prezent, forțele americane au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran „ca parte a celei mai mari acumulări de putere de foc din regiune într-o generație”, a precizat amiralul Brad Cooper de la Comandamentul Central al SUA.
„Am degradat grav apărarea aeriană a Iranului și am distrus sute de rachete balistice, lansatoare și drone iraniene”, a spus Cooper, adăugând că SUA vor „continua cu atacuri 24/7 în Iran”.
În martie 2003, SUA au efectuat peste 1.000 de atacuri asupra Irakului, în timp ce țara începea invazia care avea să ducă la răsturnarea guvernului lui Saddam Hussein.
Campania de bombardamente „de șoc și uimire” a distrus infrastructura regimului din și în jurul Bagdadului și a pregătit terenul pentru atacul terestru al armatei.