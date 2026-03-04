Prima pagină » Știri externe » Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile de conflict

Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile de conflict

SUA au atacat aproape 2.000 de ținte în Iran. În primele 24 de ore ale operațiunii, acestea au fost aproape de două ori mai puternice decât atacurile americane din Irak în 2003.
Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile de conflict
Israel-US Strike Iran with Operation Epic Fury: Iran Retaliates. Sursa foto: Hepta
Nițu Maria
04 mart. 2026

Statele Unite au atacat aproape 2.000 de ținte de la începutul conflictului cu Iranul, a declarat marți un oficial militar american, spunând că loviturile inițiale din primele 24 de ore au fost „de două ori” mai ample decât cele realizate la începutul invaziei Irakului în 2003, potrivit AFP.

Referindu-se la primele atacuri americane din Irak, amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), a afirmat că acțiunile din „primele 24 de ore” împotriva Iranului au fost „aproape de două ori mai importante”.

„Suntem în prezent la mai puțin de 100 de ore de la începerea acestei operațiuni și am lovit deja aproape 2.000 de ținte cu peste 2.000 de muniții”, a precizat el într-un videoclip publicat pe X.

