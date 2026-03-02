Prima pagină » Știri externe » Qatar anunță că a doborât două bombardiere iraniene

Armata din Qatar a anunțat că a doborât două bombardiere iraniene. Incidentul marchează o posibilă inflamare a crizei din Orientul Mijlociu.
02 mart. 2026, 18:58, Politic

Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că a doborât luni două bombardiere iraniene Su-24, potrivit CNN. Este pentru prima dată când o țară a doborât aeronave iraniene de la începutul conflictului. De asemenea, incidentul marchează o escaladare a tensiunii din Orientul Mijlociu.

Oficialii din Qatar au mai anunțat că armata a interceptat șapte rachete balistice cu apărarea antiaeriană. Totodat, a eliminat cinci drone iraniene cu Forțele Aeriene și Marina, a adăugat ministerul prin intermediul unui comunicat.

„Forțele Armate ale Qatarului posedă capacități și resurse complete pentru a proteja suveranitatea și teritoriile statului și pentru a răspunde ferm la orice amenințare externă”, a precizat Ministerul Apărării.

Luni, compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a transmis că a oprit producția de gaze naturale lichefiate în urma unui atac iranian asupra instalației din Ras Laffan. Qatar este unul dintre cei mai mari exportatori de GNL din lume, acoperind aproximativ 20% din exporturile globale.

