Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, la locul atacului din Beit Shemesh

Macron anunță că Franța își mărește arsenalul nuclear

Franța își va mări arsenalul nuclear, însă nu va dezvălui dimensiunea exactă a acestuia, a declarat Macron.

„Am ordonat să creștem numărul de focoase nucleare din arsenalul nostru… nu vom mai comunica cifrele referitoare la arsenalul nostru nuclear”

„Ca să fim liberi, trebuie să fim temuți. Ca să fim temuți, trebuie să fim puternici”.

Cipru susține că a fost atacat din Liban

Sursă cipriotă pentru Reuters: „Toate indiciile sugerează că dronele care au vizat bazele britanice din Cipru au fost folosite de Hezbollah în Liban”.

Dubai reia limitat zborurile

Aeroporturile internaționale din Dubai vor relua zborurile în regim limitat începând din 2 martie seara, potrivit autorității pentru relații publice a guvernului din Dubai.

„Emirates Airlines anunță reluarea operațiunilor sale prin operarea unui număr limitat de zboruri începând cu seara zilei de 2 martie, cu prioritate acordată călătorilor care au rezervări prealabile”

Israel atacă Libanul, vizând capacitățile Hezbollah. NATO anunță: Operațiunea militară a SUA ar putea dura câteva săptămâni

Israelul atacă la Libanul, vizând Hezbollah. Statele Unite au cerut cetățenilor lor să părăsească imediat Libanul, potrivit unei declarații a ambasadei.

Operațiunea militară a SUA în Iran se află în faza inițială și ar putea dura câteva săptămâni, a declarat Secretarul general al NATO.

NATO nu va participa la operațiunea SUA și Israelului din Iran, a declarat Rutte.

Teheran, devastat după o parte din atacurile de azi

Împușcături în Karachi, Pakistan

Confruntări și schimburi de focuri între soldați americani și pakistanezi pro-irani care au atacat ambasada americană din capitala Karachi

Spania se opune atacurilor SUA

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a interzis Statelor Unite să folosească baze militare spaniole pentru atacuri asupra Iranului.

Cincisprezece aeronave americane — majoritatea avioanelor cisternă care realimentau — au părăsit Spania, îndreptându-se spre Germania și Franța.

Madridul declară că bazele sale nu pot fi folosite pentru operațiuni în afara acordurilor bilaterale sau a dreptului internațional.

Șeful Statului Major al SUA anunță că suplimentează forțele americane din Orient, în urma evenimentelor

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major al SUA anunță că forțele SUA vor fi suplimentate astăzi în Orient.

„Fluxul de forțe continuă astăzi. De fapt, amiralul Cooper (CENTCOM) va primi forțe suplimentare chiar și astăzi”.

Misiunea noastră este să ne protejăm și să ne apărăm și, împreună cu partenerii noștri regionali, să împiedicăm Iranul să își extindă puterea în afara granițelor sale și să fim pregătiți pentru acțiuni ulterioare, după caz”.

Vineri, 27 februarie, la ora 15:38, Comandamentul Central al Statelor Unite, prin intermediul Secretarului de Război, a primit ordinul final de pornire de la președintele Trump.Președintele a ordonat, și citez: „Operațiunea Epic Fury este aprobată. Fără întreruperi. Mult succes.”

„Peste 100 de aeronave au fost lansate de pe uscat și de pe mare — avioane de vânătoare, avioane de tanc, avioane de avertizare timpurie și atac electronic, bombardiere din Statele Unite și platforme fără pilot — formând un singur val sincronizat. Acesta a fost un atac pe timp de zi, bazat pe un eveniment declanșator, efectuat de Forțele de Apărare Israeliene și activat de serviciile de informații americane. Primele avioane de atac de pe mare au fost avioanele Tomahawk lansate de Marina Statelor Unite. Acestea s-au apropiat de forțele navale iraniene și au început să efectueze atacuri pe flancul sudic al Iranului. La sol, forțele au tras cu arme de precizie la distanță — măsurate, deliberate, precise și letale. Acesta a fost un atac masiv și copleșitor în toate domeniile războiului, lovind peste o mie de ținte în primele 24 de ore”

„Suntem acum la aproximativ 57 de ore de la începerea operațiunii, în faza inițială. CENTCOM s-a concentrat pe vizarea sistematică a infrastructurii de comandă și control iraniene, a forțelor navale, a amplasamentelor de rachete balistice și a infrastructurii de informații – concepute pentru a le degrada și a le deruta.Operațiunile spațiale și cibernetice coordonate au perturbat efectiv comunicațiile și rețelele de senzori în întreaga zonă de responsabilitate, lăsând adversarul fără capacitatea de a vedea, coordona sau răspunde eficient.Impactul combinat al acestor atacuri rapide, precise și copleșitoare a dus la stabilirea superiorității aeriene locale”.

„Bombardierele americane B-2, care – similar cu Operațiunea Midnight Hammer – au efectuat o misiune dus-întors de 37 de ore din Statele Unite continentale, lansând muniții penetrante de precizie asupra instalațiilor subterane iraniene de-a lungul flancului sudic și puțin mai adânc”

„Sunt la curent cu pierderea a trei avioane F-15E ale Forțelor Aeriene Americane peste noapte în regiune. Sunt recunoscător pentru siguranța echipajelor și știm că acest lucru nu a fost rezultatul focului inamic ostil. Întrucât această chestiune este în curs de investigare, nu voi face alte comentarii”.

„Celor care ne-ar pune la încercare hotărârea sau ar amenința Statele Unite, aliații sau interesele noastre, să înțelegeți clar acest lucru: putem ajunge după voi. Putem susține lupta, putem intensifica lupta și vom învinge”.

Presa israeliană anunță că și soția și fata lui Khamenei au murit

„Soția liderului iranian Khamenei a murit din cauza rănilor, la trei zile după atac. De asemenea, și fiica sa a fost eliminată”, anunță jurnaliștii israelieni.

Declarații ale șefului Pentagonului, Pete Hegseth: „Dacă ucideți americani, vă vom ucide. Derulăm cea mai mortală operațiune aeriană din istorie”

Acum două zile, la ordinele directe ale lui Trump, Departamentul de Război a lansat Operațiunea Epic Fury — cea mai letală, mai complexă și mai precisă operațiune aeriană din istorie.

Nu noi am început acest război. Dar sub conducerea președintelui Trump, îl terminăm.

Dacă ucideți americani, dacă îi amenințați pe americani oriunde pe Pământ, vă vom vâna fără scuze și fără ezitare și vă vom ucide.

Iranul construia rachete și drone puternice pentru a crea un scut convențional pentru ambițiile sale de șantaj nuclear. Permiteți-mi să spun din nou: un scut convențional pentru ambițiile sale de șantaj nuclear.

Se pare că regimul care a scandat „moarte Americii” și „moarte Israelului” a primit moartea ca dar din partea Americii și a Israelului.

Acesta nu este un așa-zis război de schimbare de regim, dar regimul s-a schimbat cu siguranță.

Astăzi, spre disperarea lui, inamicul este demascat. Rachetele și dronele iraniene cad fără discriminare asupra hotelurilor, aeroporturilor, apartamentelor și altor ținte civile ale vecinilor lor. Tactici teroriste lașe din partea unui regim care, timp de decenii, a traficat cu tactici teroriste lașe.

Teheranul nu negocia; tergiversau, câștigând timp pentru a-și reîncărca stocurile de rachete și a-și relua ambițiile nucleare. Scopul lor era să ne țină ostatici, amenințând că vor ataca forțele noastre. Președintele Trump nu face astfel de jocuri.

Noi am stabilit termenii acestui război de la început până la sfârșit. Ambițiile noastre nu sunt utopice. Sunt realiste.

Fără reguli stupide de angajament, fără construire a națiunii, fără construire a democrației… luptăm pentru a câștiga și nu pierdem timpul sau viețile.

Un efort de o asemenea amploare va implica victime. Războiul este un iad și va fi mereu așa.

Presa israeliană prezintă imagini cu atacuri puternice asupra unui reactor nuclear al Iranului

ABC: Toate bazele SUA, sub amenințare „Bravo”

ABC: Toate bazele militare americane au fost plasate în alertă sporită în cadrul stării de amenințare „Bravo”, semnalând un risc crescut de atac.

Prețurile gazelor naturale din Europa cresc cu 50% după oprirea producției de GNL din Qatar.

Putin discută cu emirul Qatarului, Armata Saudită ridică nivelul de alertă.

Putin a purtat o conversație telefonică cu emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, despre criza acută din Orientul Mijlociu. Cei doi spun în comunicat că sunt îngrijorați cu privire la riscurile unei extinderi a conflictului în Orientul Mijlociu și pericolul implicării unor țări terțe în război. „Ei și-au exprimat speranța că acțiunile de retorsiune ale Iranului nu vor afecta infrastructura civilă a țărilor învecinate”.

Armata saudită a ridicat nivelul de alertă, potrivit AFP.

Premierul Libanului vrea să oprească Hezbollah

Prim-ministrul libanez, Nevvaf Selam, a anunțat o „interdicție imediată” a tuturor operațiunilor militare și de securitate ale Hezbollah și a cerut luptătorilor să predea armele în urma atacurilor cu rachete asupra Israelului, cu scopul de a preveni o escaladare suplimentară și de a proteja civilii.

Pentagonul: 4 militari americani, uciși

CENTCOM-ul SUA anunță că numărul soldaților americani uciși a crescut la 4.

IDF anunță că l-a eliminat Armata israeliană a anunțat că l-a eliminat pe șeful statului major de informații al Hezbollah din Beirut.

Israel începe să se aprovizioneze cu arme

Ministerul Apărării din Israel a început să opereze o cale aeriană și maritimă pentru echipamente militare și muniții pentru IDF.

Platforme petroliere – în flăcări

O platformă petrolieră a Emiratelor Arabe Unite din Golful Arab a fost atacată de o dronă kamikaze iraniană.

Arabia Saudită amenință cu răspunsuri militare

AFP, citând o sursă apropiată guvernului saudit: Regatul ar putea răspunde militar dacă Iran lansează un atac coordonat asupra instalațiilor sale petroliere.

Qatar Energy oprește producția de gaz lichefiat

Qatar Energy a oprit producția de gaz natural lichefiat din cauza unui atac militar asupra instalațiilor sale de la Ras Laffan.

Două drone interceptate deasupra Ciprului

Un purtător de cuvânt al guvernului a scris pe X că încă două „vehicule aeriene fără pilot”, care se îndreptau spre baza aeriană britanică de la Akrotiri, au fost interceptate.

Sirenele de alertă au răsunat la bază luni, puțin după prânz, ora locală.

O dronă a lovit baza de la Akrotiri duminică seara.

Pentagonul recunoaște că 3 avioane de luptă ale SUA au fost doborâte din greșeală de Kuweit

CENTCOM afirmă că 3 avioane de vânătoare americane F-15E au fost doborâte deasupra Kuweitului într-un incident aparent de „friendly fire” în timpul operațiunilor de luptă active

Apărarea aeriană kuweitiană a vizat din greșeală aeronava în contextul atacurilor iraniene cu rachete și drone.

Toți cei șase membri ai echipajului s-au catapultat în siguranță și sunt în stare stabilă.

O anchetă este în curs de desfășurare.

Ursula von der Leyen: Singura soluție durabilă este una diplomatică

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că singura soluție privind conflictul din Orientul Mijlociu este una diplomatică, subliniind nevoia de descaladare și avertizând cu privire la impactul situației asupra blocului comunitar.

„Evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt profund îngrijorătoare. Pe parcursul weekendului, am fost în contact cu nouă lideri din Orientul Mijlociu și cu mai mulți lideri europeni”, a declarat luni, von der Leyen.

Șefa executivului de la Bruxelles a vorbit despre o „speranță reînnoită” pentru poporul iranian: „Există o speranță reînnoită pentru poporul oprimat din Iran, iar noi susținem ferm dreptul acestora de a-și hotărî singuri viitorul”.

În al doilea rând, von der Leyen a subliniat necesitatea unor detensionării situației din regiune și a condamnat ripostele Iranului și ale grupărilor aliate din regiune.

Armata israeliană spune că a ucis oficiali iranieni de rang înalt din serviciile de informații

Într-un nou comunicat, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) afirmă că l-au ucis pe Sayed Yahya Hamidi, ministru adjunct al informațiilor responsabil de „afacerile Israelului”.

Potrivit IDF, a fost ucis și Jalal Pour Hossein, șeful diviziei de spionaj din cadrul Ministerului iranian al Informațiilor, alături de alți „oficiali ai regimului”.

IDF nu precizează cum, când sau unde au fost uciși.

De asemenea, armata israeliană spune că sediul Ministerului iranian al Informațiilor din Teheran a fost lovit „cu puțin timp în urmă”.

Șeful AIEA spune că „nu are niciun indiciu” că instalațiile nucleare ale Iranului au fost atacate

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, spune că instituția pe care o conduce „nu are niciun indiciu” că vreo instalație nucleară din Iran ar fi fost lovită sau avariată în urma atacurilor SUA–Israel.

„Eforturile de a contacta autoritățile iraniene de reglementare în domeniul nuclear continuă, însă până acum nu am primit niciun răspuns. Sperăm ca acest canal indispensabil de comunicare să poată fi restabilit cât mai curând posibil”, a declarat Grossi la deschiderea unei sesiuni speciale despre Iran a AIEA.

Grossi a spus că situația din Orientul Mijlociu este „foarte îngrijorătoare” și a cerut „maximă reținere”, după loviturile Israelului și SUA asupra Iranului și atacurile iraniene cu rachete, ca represalii.

Qatar rupe relațiile cu Iranul după atacuri

Qatarul nu mai are niciun contact cu guvernul iranian, a anunțat Ministerul de Externe al țării.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru CNN că Iranul a vizat infrastructura civilă a țării, inclusiv aeroportul internațional, și că avioane de vânătoare qatareze au doborât drone și alte proiectile.

„Un atac ca acesta nu poate rămâne fără represalii”, a spus acesta, adăugând că Iranul „trebuie să plătească un preț pentru acest atac flagrant asupra oamenilor noștri”.

Arabia Saudită a interceptat două drone la una dintre cele mai importante rafinării de petrol

Două drone care vizau rafinăria Ras Tanura din Arabia Saudită au fost interceptate și distruse, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Turki Al-Malki.

Rafinăria este una dintre cele mai mari din Arabia Saudită și are o capacitate de 550.000 de barili pe zi.

Bilanț provizoriu al victimelor în Orientul Mijlociu

În Iran, atacurile pe teritoriul țării au ucis 555 de persoane, potrivit Semilunii Roșii iraniene.

În Israel, cel puțin 10 persoane au fost ucise și peste 200 rănite de la declanșarea operațiunilor militare împotriva Iranului, potrivit Magen David Adom.

În Liban, cel puțin 31 de persoane au fost ucise în urma loviturilor aeriene israeliene asupra sudului țării și asupra Beirutului.

În Emiratele Arabe Unite, trei persoane au fost ucise în urma loviturilor de represalii ale Iranului.

În Kuweit, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că trei militari americani au fost uciși.

În Bahrain, o persoană a fost ucisă după ce resturi provenite de la o rachetă interceptată au declanșat un incendiu pe o navă.

În Irak, patru membri ai unei grupări paramilitare susținută de Iran au fost uciși.

Mai multe avioane americane s-au prăbușit în Kuweit

Ministerul Apărării din Kuweit afirmă că „un număr de avioane de vânătoare americane s-au prăbușit în această dimineață”.

Instituția spune că echipajele „au supraviețuit fără răni” și se află în stare „stabilă”, după ce au fost evacuate și transportate la spital.

Ministerul Apărării adaugă că investigațiile privind „cauzele incidentului” continuă.

Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, oprită după un atac cu dronă

Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco a fost oprită luni dimineață, după ceea ce a părut a fi un atac cu dronă, a relatat Reuters, citând surse.

Autoritățile au transmis că situația este sub control.

La instalație a izbucnit un incendiu, dar a fost stins rapid.

Rafinăria, una dintre cele mai mari din lume, nu a raportat victime sau pagube majore.

Trei drone au fost doborâte deasupra aeroportului din Erbil, Irak

Trei drone au fost doborâte deasupra aeroportului din Erbil, în regiunea Kurdistan din nordul Irakului, potrivit agenției Reuters, care citează surse de securitate.

La aeroportul din Erbil sunt staționate trupe americane.

Informația vine după ce AFP a relatat că s-au auzit explozii în apropierea bazei.

Armata israeliană avertizează că vor urma mai multe zile de luptă împotriva Hezbollah în Liban

Israelul „trece la ofensivă” în Liban, după ce a lansat atacuri împotriva țintelor Hezbollah din țară în această dimineață.

Șeful Forțelor de Apărare Israeliene, Eyal Zamir, afirmă că armata israeliană „trebuie să se pregătească pentru multe zile de luptă prelungite”.

Israelul a lansat atacuri împotriva Hezbollah, după ce grupul militant a lansat rachete asupra Israelului ca represalii pentru uciderea liderului suprem iranian.

Au fost raportate explozii în sudul Beirutului, în timp ce Israelul a ordonat locuitorilor din 50 de orașe și sate din Liban să părăsească zona înainte de atacuri.

Loviturile israeliene au ucis cel puțin 31 de persoane și au rănit alte 149, potrivit Ministerului Sănătății de la Beirut.

Un avion de vânătoare american F-15 s-a prăbușit în Kuweit

Un avion de vânătoare american F-15 s-a prăbușit în Kuweit.

Avionul s-a prăbușit la mai puțin de 10 kilometri de baza americană Ali Al Salem.

Pilotul a reușit să se catapulteze.

Explozii în Doha și Dubai; fum în zona Ambasadei SUA din Kuweit

Explozii au fost auzite luni dimineață în Doha, capitala Qatarului, potrivit Reuters și AFP.

Echipe CNN aflate în Orientul Mijlociu spun că au auzit explozi puternice în Doha, Dubai și Abu Dhabi.

Separat, agențiile AFP și Reuters transmit că s-a văzut fum ridicându-se din zona Ambasadei SUA din Kuwait. Potrivit Reuters, la fața locului au fost observate autospeciale de pompieri și ambulanțe.

Iranul „nu va negocia” cu SUA, spune un înalt oficial iranian

Ali Larijani, principalul oficial iranian pentru securitate națională, a declarat că Iranul „nu va negocia cu Statele Unite”, într-o postare pe X.

Larijani, una dintre cele mai influente figuri din Iran, a făcut declarația după relatări din presă potrivit cărora Teheranul ar fi apelat la intermediari pentru a transmite SUA că vrea reluarea discuțiilor.

Președintele SUA, Donald Trump, „a aruncat regiunea în haos cu «speranțele» sale false și acum este îngrijorat de noi victime în rândul militarilor americani”, a scris Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, pe X.

Trump afirmă că potențiali succesori ai conducerii Iranului au fost uciși în atacuri

Președintele Donald Trump a declarat pentru ABC News că potențiali succesori identificați de SUA pentru preluarea puterii în Iran au fost uciși în loviturile lansate sâmbătă de SUA și Israel.

„Atacul a fost atât de reușit încât a eliminat majoritatea candidaților”, a spus Trump. „Nu va fi nimeni dintre cei la care ne gândeam, pentru că toți sunt morți. Și locul doi sau trei e mort.”

Declarațiile lui Trump vin în contextul întrebărilor legate de modul în care se va face tranziția puterii în Iran, după moartea liderului suprem de lungă durată, ayatollahul Ali Khamenei.

Președintele a făcut referire și la uciderea lui Khamenei, afirmând: „L-am prins eu înainte să mă prindă el. Au încercat de două ori. Ei bine, eu l-am prins primul”.

Israelul a ordonat evacuarea a peste 50 de sate din Liban

La ora 6:00 dimineața, în Liban, cetățenii își părăsesc locuințele, după ce Forțele de Apărare ale Israelului au cerut evacuarea a peste 50 de sate.

Pe imaginile publicate în presa internațională se vede cum traficul este intens, luni dimineață, la prima oră, pe măsură ce oamenii părăsesc sudul Beirutului.

Știrea inițială

În primele ore ale zilei de luni, Israelul a început să lanseze atacuri împotriva Hezbollah în Liban, după ce gruparea a tras rachete spre Israel.

Donald Trump a spus, într-un mesaj video, că „operațiunile de luptă” împotriva Iranului vor continua „până când toate obiectivele noastre vor fi atinse”.

El a afirmat că „probabil vor mai fi” victime americane, după ce Comandamentul Central al SUA a confirmat că trei militari americani au fost uciși și cinci au fost grav răniți într-un atac iranian.

Oficiali iranieni au raportat că cel puțin 153 de persoane au fost ucise în urma unui atac asupra unei școli de fete, iar președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a numit incidentul un „act barbar”.

Rachete iraniene au lovit orașul Beit Shemesh, omorând cel puțin nouă persoane, potrivit serviciului de ambulanță al Israelului, Magen David Adom.

Emiratele Arabe Unite au raportat că trei persoane au fost ucise din ziua de sâmbătă în loviturile de represalii ale Iranului, în timp ce explozii au mai fost raportate și în Bahrain, în orașul irakian Erbil și în Iordania.

Prețurile globale ale petrolului au crescut brusc la deschiderea piețelor din Asia, luni dimineață.

Premierul britanic Sir Keir Starmer a declarat că Marea Britanie va permite SUA să întreprindă acțiuni defensive de pe baze militare britanice, dar „nu se va alătura deocamdată acțiunilor ofensive”.

Forțele Aeriene Regale (RAF) au confirmat că răspund la un presupus atac cu dronă asupra unei baze din Cipru.