Prima pagină » Știri externe » Războiul din Orientul Mijlociu. Crește numărul victimelor din rândul armatei americane

Războiul din Orientul Mijlociu. Crește numărul victimelor din rândul armatei americane

Autoritățile din SUA anunță că a crescut numărul victimelor din rândul armatei americane care este implicată în operațiunile din Orientul Mijlociu.
Războiul din Orientul Mijlociu. Crește numărul victimelor din rândul armatei americane
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
02 mart. 2026, 17:45, Politic

Armata americană a actualizat luni numărul victimelor din rândul propriilor militari, potrivit CNN. 18 militari au fost grav răniți în timpul operațiunii armatei americane împotriva Iranului, a anunțat purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, căpitanul Tim Hawkins.

CENTCOM a anunțat duminică faptul că trei militari americani au fost uciși în acțiune și cinci au fost grav răniți. Numărul a fost actualizat luni la patru militari uciși.

Sursele din cadrul armatei au confirmat pentru CNN că toți cei patru americani au murit în același atac din Kuweit. Ceilalți 18 sunt în stare gravă.

Citește și

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor