Internetul din Iran rămâne blocat, pe fondul atacurilor cibernetice lansate de SUA și Israel. Un analist explică cum funcționează războiul hibrid în Orientul Mijlociu

Potrivit raportului publicat, luni, de NetBlocks, întreruperea masivă a internetului, care a afectat populația de peste 90 de milioane de locuitori a Iranului, a depășit deja perioada de 48 de ore, potrivit CNBC.

Potrivit raportului publicat de organizația independentă monitorizare a internetului NetBlocks, conectivitatea este de 1% față de nivelurile obișnuite.

Pana masivă a serviciilor de internet a fost atribuită unei blocări la nivel național, „impuse de regim” a serviciilor de furnizare a internetului, deși guvernul iranian nu a făcut comentarii oficiale pe această temă.

„Închiderea (n.r. –serviciilor de internet) este o tactică preferată a regimului, ultima închidere din ianuarie durând câteva săptămâni și mascând grave încălcări ale drepturilor omului”, arată organizația.

Reamintim că, în Iran, internetul a fost blocat în cadrul protestelor naționale din ianuarie.

Analistul american în servicii de internet, Doug Madory, a declarat într-o postare pe X că activitatea redusă pe internet ar putea fi cauzată de noul sistem de liste albe al guvernului, care creează excepții pentru grupurile loiale guvernului.

SUA și Israel ar fi lansat atacuri cibernetice în Iran

Rapoartele sugerează că SUA și Israel ar fi lansat atacuri cibernetice care au țintit internetul în Iran. Potrivit unui Raport publicat de Reuters, entități din SUA și Israel au țintit multiple site-uri de știri afiliate guvernului iranian. Atacurile cibernetice au fost însoțite de atacurile aeriene asupra infrastructurii de internet din Iran.

Potrivit raportului, BadeSaba Calendar, o aplicație religioasă populară cu peste 5 milioane de descărcări a fost compromisă, afișând alerte care îndemnau armata Iranului să „predea armele și să se alăture poporului”, declarând că „a venit timpul să dați socoteala!”

Comandamentul Cibernetic al SUA nu a răspuns la solicitările CNBC.

Grupurile afiliate Iranului ar putea recurge la atacuri cibernetice

Pe măsură ce Iranul ripostează cu propriile atacuri împotriva SUA, dar și țărilor partenere cu SUA din Orientul Mijlociu, grupurile afiliate Iranului ar putea recurge la atacuri cibernetice, au avertizat analiștii.

Într-o declarație pentru CNBC, Adam Meyers, șeful Operațiunilor de combatere a adversarilor, din cadrul companiei CrowdStrike, precizează că au fost observate „activități compatibile cu actorii amenințători aliniați Iranului și grupurile de hackeri care efectuează recunoașteri și inițiază atacuri cibernetice”.

Expertul a atras atenția că aceste activități sunt urmate, în general, de operațiuni mai agresive. Meyers a mai precizat și că în conflictele anterioare, entitățile cibernetice care sprijină Iranul au acționat pentru creșterea presiunii asupra țintelor, dar și a vizibilității acestora.

„În conflictele din trecut, actorii cibernetici din Teheran și-au aliniat activitatea la obiective strategice mai ample, care sporesc presiunea și vizibilitatea asupra țintelor, inclusiv energie, infrastructură critică, finanțe, telecomunicații și sănătate”, a declarat Meyers.

Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns, luni, în a patra zi consecutivă. Conflictul s-a extins cu atacuri în Liban, dar și în Kuweit.