Bilanțul atacurilor SUA-Israel în Iran depășește 550 de morți

Semiluna Roșie din Iran a anunțat că în urma atacurilor lansate sâmbătă de Israel și Statele Unite ale Americii asupra Iranului, cel puțin 555 de persoane și-au pierdut viața și că cel puțin 131 de orașe au fost afectate, potrivit Al Jazeera.

Organizația a mai precizat că operațiunile de ajutor umanitar și de salvare continuă fără întrerupere, cu echipe de intervenție prezente în zonele afectate și peste 100.000 de angajați și voluntari aflați în alertă la nivel național.

În plus, patru milioane de voluntari sunt pregătiți să furnizeze servicii și asistență umanitară persoanelor afectate de conflict.

Ofensiva coordonată de Israel și Statele Unite a început sâmbătă, peste 1.000 de ținte fiind lovite, inclusiv facilități militare și navale, culminând cu eliminarea liderului suprem de la Teheran, ayatollahul Khamenei.

Președintele Trump a anunțat că obiectivul operațiunii este de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare, subliniind că atacurile s-ar putea extinde pe o perioadă de mai multe săptămâni.