Prima pagină » Știrile zilei » Bilanțul atacurilor SUA-Israel în Iran depășește 550 de morți

Bilanțul atacurilor SUA-Israel în Iran depășește 550 de morți

Cel puțin 550 de persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, iar cel puțin 130 de orașe din țară au fost afectate, anunță Semiluna Roșie din Iran.
Bilanțul atacurilor SUA-Israel în Iran depășește 550 de morți
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 mart. 2026, 11:08, Știri externe

Semiluna Roșie din Iran a anunțat că în urma atacurilor lansate sâmbătă de Israel și Statele Unite ale Americii asupra Iranului, cel puțin 555 de persoane și-au pierdut viața și că cel puțin 131 de orașe au fost afectate, potrivit Al Jazeera. 

Organizația a mai precizat că operațiunile de ajutor umanitar și de salvare continuă fără întrerupere, cu echipe de intervenție prezente în zonele afectate și peste 100.000 de angajați și voluntari aflați în alertă la nivel național. 

În plus, patru milioane de voluntari sunt pregătiți să furnizeze servicii și asistență umanitară persoanelor afectate de conflict. 

Ofensiva coordonată de Israel și Statele Unite a început sâmbătă, peste 1.000 de ținte fiind lovite, inclusiv facilități militare și navale, culminând cu eliminarea liderului suprem de la Teheran, ayatollahul Khamenei. 

Președintele Trump a anunțat că obiectivul operațiunii este de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare, subliniind că atacurile s-ar putea extinde pe o perioadă de mai multe săptămâni. 

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un 'naș', de fapt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Libertatea
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
CSID
Test în România cu Chery Tiggo 4: SUV-ul chinezesc care atacă Dacia Duster și Suzuki Vitara
Promotor