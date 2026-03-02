Prețul gazului în Europa crește cu 25%, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu

Contractele futures de referință au urcat cu până la 25%, cea mai mare creștere din august 2023, după ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit în mare parte în weekend, informează Bloomberg.

Această rută maritimă este un coridor-cheie pentru transporturile de energie, prin care trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate (GNL). Și prețul petrolului a crescut.

Situația riscă să provoace cel mai grav șoc pentru piața gazelor de la invazia Rusiei în Ucraina, care, acum patru ani, a dat peste cap comerțul global cu energie.

Deși țările asiatice cumpără cea mai mare parte din GNL-ul livrat din Orientul Mijlociu, orice întrerupere ar spori competiția pentru surse alternative, împingând în sus prețurile la nivel global, inclusiv în Europa.

Europa este în mod special vulnerabilă. Stocurile de gaze sunt neobișnuit de scăzute, iar regiunea trebuie să importe volume mari de GNL în această vară pentru a-și reface rezervele înainte de iarna viitoare.

Conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat în weekend, după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Teheranul a răspuns cu lovituri care au vizat mai multe țări.

Iranul a declarat că nu intenționează să închidă Strâmtoarea Ormuz, însă navele au început să evite zona aproape imediat după izbucnirea conflictului, sâmbătă. Qatar a anunțat o suspendare temporară a tuturor operațiunilor de navigație maritimă.