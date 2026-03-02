Prima pagină » Economic » Carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru în România dacă petrolul urcă spre 90–100 dolari/baril, avertizează AEI. Brent a sărit la peste 82 dolari în Asia după escaladarea din Golf

Depășirea pragului de 9–10 lei/litru la benzină și motorină devine „realistă” în România dacă țițeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz, a avertizat președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză transmisă presei.
Pe piețele internaționale, șocul geopolitic s-a văzut imediat în cotații: Brent (contractul pentru mai) era cotat luni dimineață la aprox. 78,05 dolari/baril, după ce atinsese un vârf intraday de 82,37 dolari/baril.

Ormuz, „robinetul energetic” al lumii

Escaladarea din weekend, lovituri ale SUA și Israel asupra Iranului, urmate de riposta Teheranului a reaprins temerile legate de securitatea transporturilor în jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai sensibile zone ale infrastructurii energetice globale, pe unde trece circa o cincime din petrolul transportat la nivel mondial.

În acest context, nu contează doar echilibrul cerere–ofertă, ci mai ales „premiul de risc geopolitic”: piețele adaugă un cost pentru probabilitatea (chiar și fără certitudini) de întreruperi în aprovizionare. Chisăliță rezumă astfel: „Când Ormuzul tremură, tremură tot lanțul economic mondial.”

Ce înseamnă asta pentru prețul la pompă

În România, unde peste jumătate din prețul carburanților este fiscalitate (accize + TVA), efectul nu este „peste noapte”, dar tinde să fie inevitabil, spune șeful AEI. El estimează că, în structura actuală a prețului, o scumpire a petrolului cu:

+10 dolari/baril ar putea adăuga 0,70 lei/litru

+20 dolari/baril ar însemna 1 leu/litru

+30 dolari/baril ar putea urca prețul cu până la 2,5 lei/litru

În prezent, în benzinării, benzina standard este în jur de 7,93–8,09 lei/litru, iar motorina standard în jur de 8,27–8,40 lei/litru, potrivit unor cotații publicate luni. În acest tablou, un plus de 1–2 lei/litru (în funcție de durată și amplitudine) ar împinge rapid prețurile către pragul de 9–10 lei.

Efecte în lanț: transport, alimente, inflație

Creșterea petrolului se propagă în economie: costuri mai mari de transport, presiune pe lanțurile logistice, scumpiri la alimente și inflație mai persistentă, exact într-un momentpolitica monetară, avertizează Chisăliță.

Pot fi temperate scumpirile?

Pe termen scurt, piața se uită la posibile măsuri de amortizare: creșteri de producție în cadrul OPEC+ și folosirea rezervelor strategice. Însă riscul militar și cel de navigație rămân factorii decisivi; de pildă, S&P Global Platts a anunțat măsuri excepționale legate de evaluarea unor cotații din regiune, invocând perturbările de transport prin Ormuz.

În analiza AEI, cheia pentru România nu este doar „cât urcă barilul”, ci și cât de repede se transmite scumpirea la pompă (de regulă cu un decalaj de la câteva zile la 2–3 săptămâni). În plus guvernul ar putea interveni, dacă situația se prelungește, și să reducă pe un anumit termen accizele.

