Carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie: Cu cât cresc noile accize prețurile la pompă

Ministerul Finanțelor a publicat grila actualizată a accizelor aplicabile în 2026. Aceasta include majorări pentru produsele energetice, inclusiv benzina și motorina. Acciza reprezintă o taxă fixă inclusă în prețul fiecărui litru de carburant. Desigur, creșterea acesteia se va reflecta automat în costul final suportat de consumatori.

Astfel de la 1 ianuarie 2026, carburanții se vor scumpi cu aproximativ 30 de bani pe litru. Acciza la benzină crește de la 2,78 lei la 3,06 lei pentru un litru, iar cea la motorină de la 2,54 lei la 2,80 lei pentru un litru.

Creșterea va însemna un cost suplimentar de aproximativ 14 – 16 lei pentru alimentarea unui rezervor de 50 de litri. Scumpirea apare în ciuda faptului că prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 25% în 2025, de la 80 la circa 60 de dolari pe baril.

În prezent, în București, benzina standard se vinde între 7,25 și 7,33 lei/litru. Motorina standard costă între 7,46 și 7,53 lei/litru, urmând ca noile accize să împingă prețurile și mai sus. Taxele (accize și TVA) reprezintă deja circa 55% din prețul benzinei și aproape jumătate din cel al motorinei, fiind principalul factor al scumpirii.

Accize și scumpiri: justificarea mecanismului

Potrivit cadrului fiscal în vigoare, ajustarea accizelor este parte a unui mecanism anual de actualizare. Mecanismul este corelat cu inflația și cu angajamentele bugetare ale României. Deși nivelul exact al scumpirii poate varia în funcție de strategia fiecărui distribuitor, efectul cumulat va fi resimțit la nivel național.

Autoritățile justifică ajustarea accizelor prin nevoia de a asigura venituri stabile la bugetul de stat. De asemenea se urmărește linia de a respecta directivele europene privind fiscalitatea produselor energetice. În același timp, aceste politici sunt corelate cu obiectivele de mediu și cu tranziția către forme de transport mai puțin poluante.