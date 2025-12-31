Prima pagină » Economic » Carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie: Cu cât cresc noile accize prețurile la pompă

Carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie: Cu cât cresc noile accize prețurile la pompă

Începând cu 1 ianuarie 2026, șoferii din România vor plăti mai mult pentru benzină și motorină, după ce intră în vigoare noile niveluri de accize stabilite de Ministerul Finanțelor. Majorarea taxelor face parte din calendarul fiscal asumat de stat și va avea un impact direct asupra prețurilor la pompă, într-un context deja marcat de presiuni economice și costuri ridicate ale transportului.
Carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie: Cu cât cresc noile accize prețurile la pompă
Sursă foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
31 dec. 2025, 11:13, Economic

Ministerul Finanțelor a publicat grila actualizată a accizelor aplicabile în 2026. Aceasta include majorări pentru produsele energetice, inclusiv benzina și motorina. Acciza reprezintă o taxă fixă inclusă în prețul fiecărui litru de carburant. Desigur, creșterea acesteia se va reflecta automat în costul final suportat de consumatori.

Astfel de la 1 ianuarie 2026, carburanții se vor scumpi cu aproximativ 30 de bani pe litru. Acciza la benzină crește de la 2,78 lei la 3,06 lei pentru un litru, iar cea la motorină de la 2,54 lei la 2,80 lei pentru un litru.

Creșterea va însemna un cost suplimentar de aproximativ 14 – 16 lei pentru alimentarea unui rezervor de 50 de litri. Scumpirea apare în ciuda faptului că prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 25% în 2025, de la 80 la circa 60 de dolari pe baril.

În prezent, în București, benzina standard se vinde între 7,25 și 7,33 lei/litru. Motorina standard costă între 7,46 și 7,53 lei/litru, urmând ca noile accize să împingă prețurile și mai sus. Taxele (accize și TVA) reprezintă deja circa 55% din prețul benzinei și aproape jumătate din cel al motorinei, fiind principalul factor al scumpirii.

Accize și scumpiri: justificarea mecanismului

Potrivit cadrului fiscal în vigoare, ajustarea accizelor este parte a unui mecanism anual de actualizare. Mecanismul este corelat cu inflația și cu angajamentele bugetare ale României. Deși nivelul exact al scumpirii poate varia în funcție de strategia fiecărui distribuitor, efectul cumulat va fi resimțit la nivel național.

Autoritățile justifică ajustarea accizelor prin nevoia de a asigura venituri stabile la bugetul de stat. De asemenea se urmărește linia de a respecta directivele europene privind fiscalitatea produselor energetice. În același timp, aceste politici sunt corelate cu obiectivele de mediu și cu tranziția către forme de transport mai puțin poluante.

Recomandarea video

Moda de Revelion: ce culori și texturi definesc ținutele de final de an
G4Media
Evenimentele care cutremurat politica mondială în 2025: Trump a revenit, Vance a șocat Münchenul, iar dosarele Epstein zguduie lumea. Vicepreședintele SUA: „România a anulat alegerile în baza unor suspiciuni șubrede”
Gandul
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Cancan
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport
Cazul studentului olandez care și-a găsit în România bicicleta dispărută în Amsterdam. Un expert de top în opere de artă furate s-a implicat: „N-am putut rezista”
Libertatea
10 zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor AccuWeather
CSID
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor