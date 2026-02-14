Prima pagină » Economic » Guvernul anunță că România cumpără un port strategic din Republica Moldova. Miza uriașă pentru Marea Neagră

Guvernul anunță că România cumpără un port strategic din Republica Moldova. Miza uriașă pentru Marea Neagră

Guvernul României anunță preluarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești de către Administrația Porturilor Maritime Constanța, într-o tranzacție susținută de BERD cu impact regional major.
Sursă foto: Facebook/ Ciprian Șerban
Gabriel Pecheanu
14 feb. 2026, 10:31, Economic

„Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. BERD a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru vânzarea a 100% din acțiunile sale deținute de ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța”, anunță Executivul.

Tranzacția a fost aprobată de acționarii Portului Constanța la 12 februarie 2026.

„Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării”, potrivit Guvernului.

Investiții majore și rol strategic regional

Prin această achiziție, România își asumă dezvoltarea pe termen lung a Portul Internațional Giurgiulești, vizând:

  • creșterea capacității operaționale;

  • modernizarea infrastructurii portuare;

  • consolidarea rolului strategic în regiunea Mării Negre și în bazinul Dunării.

Investiția este menită să întărească și poziția Portul Constanța ca hub regional de transport și logistică, facilitând conexiunile dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate, în contextul geopolitic actual”, potrivi comunicatului de presă.

Impact economic și geopolitic

Preluarea operatorului portuar oferă noi oportunități comerciale pentru operatorii din România și Republica Moldova, inclusiv sprijin pentru viitoarea reconstrucție a Ucrainei. În același timp, tranzacția consolidează parteneriatul strategic dintre cele două state și stimulează schimburile economice bilaterale.

Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile pe cale navigabilă ale Republicii Moldova, fiind un nod logistic esențial. Amplasat la gurile Dunării, aproape de granițele cu România și Ucraina, portul dispune de terminal petrolier, terminale de cereale, facilități pentru mărfuri generale și un parc de afaceri.

Portul Internațional Giurgiulești, situat la gurile Dunării, la doar câțiva kilometri de granița cu România și în apropierea graniței cu Ucraina, poate primi atât nave fluviale, cât și maritime. Infrastructura portuară include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a depus, pe 24 aprilie 2025, prima ofertă în cadrul licitației organizate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), acționarul majoritar al ICS Danube Logistics.

