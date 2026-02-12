Piața de capital se va eficientiza. Noi schimbări legislative pentru investitori

Este vorba despre proiectul de lege privind modificarea și completarea legii numărul 126 din 2018 privind piețele de instrumente financiare.

„Prin adoptarea acestui proiect de lege vor fi transpuse în legislația națională cele mai recente reglementări europene privind buna informarea investitorilor, asigurarea accesului facil și structurat la date, îmbunătățirea transparenței piețelor de instrumente financiare. Proiectul va reglementa inclusiv posibilitatea operatorului de piață de a fi în măsură să întrerupă sau să restricționeze temporar tranzacționarea în situații de urgență”, a declarat Dogioiu în cadrul conferinței de presă.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, investitorii și entitățile din mediul economic vor avea acces electronic la toate informațiile relevante printr-o platformă centralizată, societatea în ansamblu putând beneficia de creșterea încrederii în sectorul serviciilor financiare și de o eficientizare a pieței de capital.

La nivel macroeconomic, participanții la piață vor avea o vizibilitate mai mare, egală și nediscriminatorie în fața investitorilor, a analiștilor, a intermediarilor, a cercetătorilor sau a fondurilor. Astfel se vor crea noi oportunități de finanțare, care vor contribui la o alocare mai bună a capitalului, la reducerea costului capitalului, dar și la o mai mare reziliență a pieței interne.