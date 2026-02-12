Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu Comisarul European pentru justiție Michael McGrath. Reforma pensiilor magistraților, pe agenda discuțiilor

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, vizita Comisarului European pentru Justiție, Michael McGrath, în cadrul căreia au fost discutate principalele teme legate de statul de drept, funcționarea sistemului judiciar și reformele asumate de România în context european”, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern.

Premierul Bolojan a explicat că după încheierea Mecanismului de Cooperare și Verificare, în vederea consolidării independenței justiției, puterea politică și-a redus atribuțiile în domeniul justiției și a transferat responsabilitățile privind bugetele și promovările.

Bolojan a adus în discuție reforma pensiilor magistraților: „Premierul a adus în discuție și reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul presiunilor bugetare și al jaloanelor din PNRR, pe fondul unor diferențe semnificative între pensiile din justiție și media națională”.

Oficialii au discutat și probleme legate de durata procedurilor judiciare, riscul prescrierii unor cauze, lipsa de coerență în practica instanțelor, subliniind „importanța unor reglementări mai clare pentru creșterea eficienței și predictibilității actului de justiție”.

La rândul său, comisarul european Michael McGrath a apreciat cooperarea constantă a autorităților române în cadrul procesului european privind statul de drept.

„Comisarul și-a exprimat interesul pentru activitatea Comitetului pentru analiza legislației din domeniul justiției, constituit prin Decizia Prim-Ministrului și coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului”, continuă comunicatul de presă.

Executivul european și-a reafirmat sprijinul pentru România în implementarea recomandărilor din Raportul privind Statul de Drept 2025, cu accent pe „ceea ce privește asigurarea investigării și urmăririi penale eficiente a infracțiunilor din sistemul judiciar, garantarea independenței procurorilor de rang înalt și clarificarea aspectelor legate de regimul prescripției”.