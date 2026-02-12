Radu Marinescu, întrevedere cu Comisarul European pentru democrație și justiție: România este un partener activ și angajat în dialogul european pe această temă

„În data de 12 februarie a.c. (n.r. – joi), Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a primit vizita domnului Michael McGrath, Comisarul European pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor. Discuțiile celor doi oficiali au avut ca obiect progresele înregistrate de România în contextul Raportului privind Statul de Drept, care se află în portofoliul comisarului”, se arată într-o postare pe Facebook a Ministerului Justiției.

Întâlnirea s-a axat pe situația sistemului judiciar, eficientizarea actului de justiție și intensificarea eforturilor de prevenire și combatere a corupției.

Marinescu și-a exprimat aprecierea pentru implicarea constantă a comisarului McGrath în dialogul interinstituțional și pentru cooperarea solidă dintre autoritățile române și instituțiile europene.

Oficialul român a salutat inițiativele recente ale Comisiei Europene dedicate consolidării democrației în Uniunea Europeană, precum Scutul european pentru democrație și Strategia UE pentru societatea civilă.

„La rândul său, comisarul european a apreciat implicarea activă a Ministerului Justiției în exercițiul anual privind Statul de Drept, subliniind că România este un partener activ și angajat în dialogul european pe această temă. Totodată, a transmis asigurări privind continuarea cooperării loiale și constructive cu autoritățile naționale, în vederea consolidării statului de drept și a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene”, mai notează mesajul publicat pe rețele de socializare.