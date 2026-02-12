Prima pagină » Știrile zilei » Surse din Administrația Prezidențială: „Cel mai probabil reforma pensiilor speciale va fi trimisă la CJUE”. Ce se întâmplă cu referendumul din Justiție

Președintele Nicușor Dan crede că reforma pensiilor speciale, pe care insistă premierul Ilie Bolojan, va fi trimisă la CJUE, arată surse din Administrația Prezidențială. În tot acest timp, Palatul Cotroceni nu renunță la referendumul pentru Justiție, anunțat de șeful statului.
Sorina Matei
12 feb. 2026, 10:31, Justiţie

Reforma pensiilor speciale, pe care insistă premierul Ilie Bolojan, ar urma să fie trimisă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), relatează surse din Administrația Prezidențială.

P⁠are că la CCR s-au cam schimbat polii de putere dacă 8 din 9 judecători au decis amânarea iar a deciziei Cel mai probabil reforma va fi trimisă reforma la CJUE”, relatează aceleași surse.

Curtea Supremă de Justiție a cerut CCR să sesizeze CJUE în privința statutului magistraților iar Curtea Constituțională a decis ieri că pe 18 februarie 2026, săptămâna viitoare, va lua o decizie în acest sens.

Cum s-ar putea desfășura referendumul din Justiție

În ceea ce privește referendumul anunțat de președintele Nicușor Dan în cadrul magistraturii, aceleași surse din Administrația Prezidențială arată două ipoteze care sunt luate în calcul:

„Un vot prin corespondență, și aici le este frică multora dintre judecători să primească plicul și să își exprime votul – deși ar fi varianta cea mai rapidă, în doar câteva săptămână,  sau o variantă online, cumva securizat prin STS, dar în această situație ar dura cel puțin o lună”.

Sursele arată că „judecătorii opozanți nu au mai venit cu acele argumente în plus pe care le ceruse președintele în ultimele discuții, care să arate exact problemele din justiție”.

