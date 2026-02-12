Comisarul european pentru democrație și justiție, în vizită la București

Comisarul european se află joi la București într-o vizită de nivel înalt, axată pe consolidarea democrației și a statului de drept.

„Protejarea statului de drept este o responsabilitate comună a instituțiilor europene și a statelor membre. Vizita are scopul de a dialoga cu autoritățile române și cu părțile interesate, parteneri esențiali în procesul de consolidare a democrației și a statului de drept, reafirmând faptul că statul de drept rămâne fundamentul Uniunii Europene”, a anunțat Comisia Europeană.

Michael McGrath se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Justiției Radu Marinescu, ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu și cu membri ai Parlamentului României.

De asemenea, va avea discuții cu conducerea sistemului judiciar și a parchetelor, precum și cu magistrați, asociațiile acestora și organizații ale societății civile.

Vizita se desfășoară în contextul unei misiuni tehnice în România privind statul de drept, organizată de Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori (DG JUST) a Comisiei Europene, ca parte a pregătirii Raportului anual al Comisiei privind statul de drept în toate statele membre.