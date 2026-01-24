Președintele Nicușor Dan spune că referendumul în Justiție va fi organizat cu protejarea identității magistraților

Președintele Nicușor Dan a anunțat că referendumul în Justiție pe care l-a anunțat după întâlnirile de la Cotroceni cu mai mulți magistrați va fi organizat, nu peste mult timp.

„Am început. Și suntem în analiza unui sistem informatic în care anonimitatea celor care participă la sondaj să fie, acest referendum consultare, cum vreți să-i spuneți, să fie cât mai bine protejată.

În momentul în care o să avem soluția informatică, vă anunțăm”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a anunțat la începutul lunii că va continua consultările cu magistrații și va organiza un referendum de tip consultativ în interiorul sistemului judiciar, în contextul tensiunilor apărute după investigația Recorder care a readus în prim-plan problemele din justiție și modul de funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii.