Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa despre prioritățile României înaintea reuniunii liderilor europeni

Președintele Nicușor Dan a discutat luni cu președintele Consiliului European Antonio Costa despre prioritățile României în pregătirea reuniunii liderilor europeni care va avea loc în 19 și 20 martie, la Bruxelles.
09 mart. 2026, 18:47, Politic

Potrivit lui Nicușor Dan, discuția telefonică a vizat tema precum competitivitatea și Piața Unică, tranziția către energia verde, bugetul Uniunii Europene și relansarea industriei europene.

„I-am transmis președintelui Costa că ne dorim o Piață Unică complet integrată, precum și o simplificare semnificativă a birocrației și a poverii administrative. Din perspectiva României, capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, care ne arată cât de important este ca Uniunea Europeană să reducă dependențele de importurile de combustibili fosili. Așa cum am mai spus, ne dorim ca tranziția către energia verde să se desfășoare într-un ritm și cadru care să nu afecteze iremediabil competitivitatea companiilor europene și românești”, a scris pe Facebook președintele României.

Cei doi au vorbit și despre viitorul cadru bugetar european.

„Chiar dacă dezbaterile vor mai dura, perspectiva României trebuie să fie corect înțeleasă. Bugetul UE trebuie să asigure fonduri relevante pentru a asigura creșterea competitivității inclusiv în zona statelor estice, din care face parte și țara noastră, națiuni care au un decalaj istoric față de nivelul de dezvoltare al celorlalte state membre. De altfel, salut orientarea deciziilor europene către stimularea competitivității și investiții care să asigure un sistem energetic rezilient la șocuri externe”, a adăugat Nicușor Dan.

