Două candidaturi depuse pentru postul de manager al TNB. Anunțul dat de ministrul Culturii

„Acum ne aflăm în proximitatea unui nou concurs pentru postul de manager TNB. Concurs al cărui rezultat final sperăm să așeze teatrul în normalitate, în armonie internă și în cea mai bună rezonanță posibilă cu publicul său. Concurs pentru care, la încheierea perioadei de înscriere, au fost depuse două candidaturi”, se arată în postarea publicată de András István Demeter.

Ministrul Culturii a precizat că intenționează ca, din comisia de evaluare, care va include nouă membri, ar trebui să facă parte și cât mai mulți dintre cei care au candidat pentru postul de manager al TNB, la ultimele concursuri.

„(…)cred că cea mai incontestabilă componență a acestei comisii este una care să-i includă pe toți, sau pe cât mai mulți dintre cei care au candidat pentru postul de manager al TNB la ultimele concursuri”, a declarat András István Demeter.

Acesta a precizat că foștii candidați au un avantaj important: „au parcurs și au analizat cu extremă atenție caietul de sarcini și obiective, au muncit să scrie proiecte adecvate acestor cerințe, s-au pregătit pentru interviurile care nu au mai avut loc, și-au asumat o viziune prin care să facă bine instituției, așa cum fiecare a considerat că e necesar, potrivit, ideal, realist etc. În plus, ei sunt niște specialiști în domeniu foarte diferiți ca experiență și ca areal de concepție managerială; sunt personalități distincte, tipologii foarte variate ca viziune și ca abordare artistică”, a continuat Demeter.

Despre comisia de analiză a candidaturilor, acesta a precizat că va include 9 membri: „Intenționăm ca ea să includă nouă membri, iar celor trei reprezentanți ai autorității, dorim să li se alăture foștii candidați, în calitate de specialiști. Mizez pe obiectivitatea și exigența lor în procesul de evaluare, în măsura în care dau credit total respectului, generozității profesionale și preocupării lor față de viitorul TNB”, a conchis ministrul Culturii.

Reamintim că, la finalul anului 2025, actorul și profesorul universitar Adrian Titieni a devenit manager interimar al TNB, anunțând, atunci și începerea concursului pentru ocuparea funcției de director.