Adrian Titieni, numit manager interimar al Teatrului Național București. Ministerul Culturii anunță reluarea concursului de management

Funcția este preluată de actorul și profesorul universitar Adrian Titieni, potrivit Ministerului Culturii.

Ministerul precizează că Adrian Titieni are o experiență solidă în teatrul românesc, precum și o bună cunoaștere a modului de funcționare a instituțiilor publice de spectacole, exprimându-și încrederea că acesta va asigura stabilitatea și buna funcționare a Teatrului Național pe durata interimatului.

Totodată, Ministerul Culturii îi mulțumește lui George Călin, care a asigurat conducerea interimară în ultimii ani, pentru modul „responsabil și profesionist” în care a gestionat activitatea instituției, într-o perioadă descrisă drept una complexă pentru sectorul cultural.

În același comunicat, Ministerul reamintește rolul esențial al Teatrului Național „I. L. Caragiale” în viața artistică și culturală a României și anunță lansarea unui nou concurs de proiecte de management. Data de 19 februarie este stabilită pentru demararea procedurii, calendarul fiind comunicat în cadrul unei recente întâlniri de lucru cu reprezentanți ai instituției și ai sectorului cultural.

Candidații înscriși la concurs vor avea la dispoziție 45 de zile pentru elaborarea proiectelor de management, termen care, potrivit Ministerului Culturii, urmărește să permită realizarea unor propuneri „solide, bine fundamentate și adaptate misiunii Teatrului Național”.

Discuțiile purtate în cadrul întâlnirii de lucru au fost descrise de reprezentanții ministerului drept „constructive și necesare”, fiind apreciată contribuția tuturor participanților.

„Teatrul Național merită o conducere legitimă, puternică și o viziune clară, în slujba artei și a publicului”, se mai arată în comunicatul Ministerului Culturii.