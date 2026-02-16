Pictura murală uriașă cu Maria Callas, desemnată cea mai bună din lume la street art

Kalamata, localitate situată în regiunea Messinia, se mândrește acum cu un nou punct de reper urban. Este vorba de un mural de proporții impresionante care o înfățișează pe celebra soprană Maria Callas. Realizată în 2025 de artistul Cleomenis Kostopoulos, lucrarea a fost desemnată „cea mai bună din lume” în cadrul distincțiilor acordate de platforma Street Art Cities, în urma scrutinului public internațional, mai arată Euronews.

Maria Callas: omagiul artistic, confirmarea identității locale

Deși portretul o surprinde pe Maria Callas, artistul accentuează că denumirea lucrării nu este cea a sopranei, ci a orașului: „Kalamata”. Faptul că tatăl artistei își avea rădăcinile în Messinia a constituit punctul de plecare al acestui proiect.

„Am vrut să o reprezint pe Maria Callas ca întruchipare a Kalamatei. Nu este doar un portret, ci o alegorie a orașului”, a explicat Kostopoulos. În viziunea sa, soprana devine un simbol al spiritului local, al rezilienței și al rafinamentului cultural.

Rochia amplă a personajului este încărcată de simboluri: ea evocă prosperitatea, abundența și fertilitatea specifică regiunii. Compoziția include elemente naturale – crengi de copaci, păsări și produse agricole – pentru a sublinia conexiunea profundă dintre comunitate și pământ. Procesul de creare a muralului a fost presărat cu provocări. Condițiile meteorologice nefavorabile au încetinit considerabil execuția. Astfel, echipa a utilizat pensule, spray-uri și o macara pentru a acoperi întreaga suprafață a clădirii.

Dimensiunea impunătoare a operei o transformă într-un reper vizual major, vizibil de la distanță și ușor de recunoscut în peisajul urban.

Un nou punct turistic pentru Kalamata

Autoritățile locale consideră muralul un nou element definitoriu pentru oraș. „A devenit un pol de atracție. Oamenii vin special să îl vadă, să facă fotografii și îl promovează pe rețelele sociale. Hashtag-urile Kalamata și Maria Callas circulă tot mai mult”, a declarat viceprimarul responsabil cu planificarea strategică și neutralitatea climatică, Vassilis Papaevstathiou.

Proiectul se încadrează și în strategia orașului de a atinge neutralitatea climatică până în 2030. Se încearcă totodată consolidarea identității culturale contemporane a regiunii. Astfel, muralul reușește să stabilească o punte vizuală între tradiție, artă și viitor, propulsând Kalamata într-o nouă poziție de referință pe harta artei urbane europene.