Ecouri ale iubirii din Antichitate: Mesaj de dragoste vechi de 2.000 de ani, descoperit la Pompeii

Arheologii au identificat urmele unui mesaj de dragoste vechi de aproximativ 2.000 de ani, gravat pe un zid din Pompeii, potrivit SmithsonianMagazine.

Tehnologia avansată de imagistică a scos la iveală 79 de inscripții anterior invizibile în cartierul Teatrului.

Cercetătorii spun că descoperirea oferă noi perspective asupra vieții cotidiene din Pompeiul antic.

Mesaje estompate, dezvăluite de tehnologia modernă

Zidul a fost descoperit pentru prima dată în 1794 și conține aproximativ 300 de inscripții păstrate.

De-a lungul secolelor, experții au documentat circa 200 de graffiti vizibile. Multe altele au rămas prea șterse pentru a fi observate cu ochiul liber.

Folosind Reflectance Transformation Imaging (RTI), cercetătorii au identificat 79 de inscripții noi. Tehnica combină imagini realizate în condiții diferite de iluminare pentru a evidenția detalii de suprafață.

Metoda a scos la lumină gravuri estompate, ascunse în tencuiala deteriorată. Printre acestea se află un scurt mesaj de dragoste: „Erato amat”, adică „Erato iubește”. Restul inscripției, care probabil indica persoana iubită, s-a pierdut în timp.

O fereastră către viețile romanilor obișnuiți

Specialiștii spun că graffiti-urile oferă informații rare despre comunicarea urbană. Coridorul lega două teatre și era un loc de trecere și socializare. Trecătorii lăsau mesaje, glume, desene și declarații de afecțiune.

Alte inscripții includ mesaje ale unor persoane înrobite și ale spectatorilor de teatru. Un desen înfățișează doi gladiatori în luptă. Altul ar putea reprezenta o gladiatoare, o referință istorică rară.

Cercetătorii afirmă că aceste inscripții reflectă nivelul de alfabetizare și abilitățile grafice ale oamenilor de rând.

Proiectul, numit Corridor Rumors, este coordonat de istorici din Canada și Franța. Un instrument online va permite în curând publicului să exploreze inscripțiile în detaliu.

Pompeii, un panou public al Antichității

Erupția Vezuviului din anul 79 d.Hr. a îngropat orașul sub cenușă vulcanică. Catastrofa a conservat mii de inscripții în întreaga așezare antică.

Arheologii au documentat peste 11.000 de mesaje graffiti în tot orașul. Inscripțiile variază de la sloganuri politice la declarații romantice și insulte ironice.

Experții spun că femeile apar mai rar în graffiti, dar exemple precum cel al Eratei s-au păstrat. Cercetătorii descriu zidul drept un panou public al vieții romane antice.

Studiul a fost publicat în revista Scavi di Pompei.