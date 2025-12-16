Fața uitată a Pompeii-ului: Cum arăta orașul înainte de erupția Vezuviului

Arheologii susțin că o scară aparent fără ieșire din Pompeii ar fi condus cândva către niveluri superioare ale orașului, dispărute în urma erupției Vezuviului, scrie Popular Mechanics.

Reconstrucțiile digitale indică faptul că vilele elitei romane aveau cândva turnuri înalte, cu vedere asupra orașului antic și a Golfului Napoli.

O scară care se termină brusc

Cercetătorii care au studiat Casa lui Thiasus au fost intrigați de o scară masivă din piatră care părea să se termine brusc.

În loc să presupună că aceasta nu avea niciun scop, echipa a investigat posibilitatea ca scara să fi făcut legătura cu niveluri superioare dispărute.

Vila, renumită pentru sala sa de banchete decorată cu fresce bogate, a oferit indicii arhitecturale importante prin grinzi și elemente de susținere întrerupte.

Aceste detalii sugerează că scara ducea inițial către etaje superioare, nu că se oprea inutil la nivelul solului.

Arheologia digitală reconstruiește un oraș dispărut

O echipă comună a Universității Humboldt din Berlin și a Parcului Arheologic Pompeii a folosit tehnici de modelare 3D.

Cercetătorii au combinat elemente arhitecturale păstrate cu surse istorice pentru a recrea structuri distruse în urma erupției din anul 79 d.Hr.

Modelele indică faptul că cele mai bogate locuințe din Pompeii aveau probabil turnuri cu mai multe niveluri, ridicate deasupra clădirilor din jur.

Unele turnuri ar fi putut atinge aproape 12 metri înălțime, funcționând ca simboluri ale puterii, statutului și stilului de viață al elitei romane.

Viața deasupra stratului de cenușă

Potrivit cercetătorilor, cenușa vulcanică a conservat nivelurile inferioare ale clădirilor, în timp ce etajele superioare s-au prăbușit și au dispărut în timp.

Turnurile reconstruite ar fi oferit priveliști panoramice asupra orașului, litoralului și chiar cerului nopții.

Contrastul dintre interioarele simple de la parter și scările monumentale sugerează existența unor spații de locuit mai rafinate la nivelurile superioare.

Arheologii descriu această arhitectură dispărută drept un „Pompeii pierdut”, esențial pentru înțelegerea ierarhiei sociale din Antichitate.

Directorul proiectului, Gabriel Zuchtriegel, a explicat că metodele digitale, care nu implică săpături sau intervenții directe asupra ruinelor, permit dezvăluirea unor elemente ale orașului care nu mai pot fi recuperate prin arheologia clasică.