Celebrul regizor Woody Allen spune că nu regretă prietenia cu Jeffrey Epstein

Woody Allen, care a împlinit recent 90 de ani și a publicat prima sa carte de ficțiune, „What’s With Baum?”, reapare în spațiul public, aflându-se din nou în centrul unei controverse legate de Jeffrey Epstein, scrie The New York Times.

Regizorul a vorbit public și despre moartea prietenei și fostei sale muze, Diane Keaton, într-un context care a readus atenția asupra vieții și carierei sale.

Allen vorbește deschis despre prietenia cu Epstein

Întrebat într-un interviu recent, Allen l-a descris pe Epstein drept „fermecător și sociabil”, fără a-și manifesta public vreun regret pentru perioada în care au fost apropiați.

Regizorul și soția sa, Soon-Yi Previn, au fost oaspeți frecvenți ai reședinței lui Epstein din Upper East Side, pe care Allen a caracterizat-o drept un mediu stimulant din punct de vedere intelectual.

Potrivit lui Allen, la cinele organizate de Epstein participau academicieni, oameni de știință și personalități cunoscute, într-o atmosferă pe care el o consideră interesantă și plăcută, nu problematică.

Imagini noi reaprind întrebări publice

Noi semne de întrebare au apărut după publicarea unor fotografii de către Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, care îi arată pe Allen și Epstein în contexte private.

Imaginile surprind interacțiuni prelungite, inclusiv întâlniri la domiciliul lui Epstein, o vizită pe un platou de filmare și un zbor privat alături de fostul președinte al Universității Harvard, Larry Summers.

În timp ce Summers și-a exprimat ulterior regretul pentru menținerea legăturii cu Epstein, Allen nu a manifestat public o atitudine similară de distanțare.

Contextul unor controverse de lungă durată

Declarațiile lui Allen apar pe fondul unor controverse vechi de decenii legate de viața sa personală și de temele abordate în operele sale.

Chiar dacă, în timp, memoria publică a scandalurilor din jurul său părea să se estompeze, asocierea cu Epstein a reaprins și a adâncit întrebările legate de judecata socială și morală a regizorului.

Allen s-a căsătorit cu fiica adoptivă a fostei sale partenere, Mia Farrow, care l-a acuzat în anii ’90 de abuz sexual, acuzații pe care acesta le-a negat constant și pentru care nu au existat inculpări penale.

Criticii indică și elemente din filmografia sa care abordează relații moral ambigue, precum o comedie romantică despre relația dintre un scriitor de vârstă mijlocie și o adolescentă de 17 ani sau replici controversate din scenariul filmului „Annie Hall”, argumentând că acestea complică reevaluarea publică a moștenirii sale artistice.

Puterea culturală

Allen a afirmat că Epstein le-ar fi spus invitaților că a fost „șantajat” și închis pe nedrept, o versiune pe care regizorul pare să o fi acceptat fără scepticism.

Observatorii notează că Allen a început să frecventeze casa lui Epstein la ani după condamnarea acestuia pentru solicitarea de acte sexuale de la minore, ridicând întrebări privind ignorarea deliberată a faptelor.

Cazul evidențiază modul în care influența culturală și cercurile sociale elitiste pot estompa preocupările etice, chiar și după condamnări penale.