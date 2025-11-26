Dosarele Epstein. La ce visează pedofilii când visează

Comisia de Supraveghere a Camerei reprezentanților din SUA a publicat o serie uriașă de e-mailuri și alte documente primite de la pedofilul condamnat și dizgrațiosul finanțator Jeffrey Epstein, iar numele care apar în aceste e-mailuri sunt realmente surprinzătoare.

Epstein visa să realizeze o serie de interviuri între oameni de cultură și oameni de știință, iar seria să se numească „Aliați improbabili / Cultura, fă cunoștință cu Știința, Știința, fă cunoștință cu Cultura”.

Interviurile ar fi urmat să reunească personalități cu totul neașteptate – un actor de film și un laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, de exemplu, care, în funcție de domeniul său de expertiză, ar fi abordat subiecte de interes.

23 de participanți au fost de acord, în principiu

Chiar la primul episod, Epstein se gândise să-i convoace pe Johnny Depp, Courtney Love și Marylin Manson cu Frank Wilczek și Yuval Hoffman (ultimul nu a fost laureat Nobel, dar Jules Hoffman a luat premiul pentru Fiziologie și Medicină în 2011).

O trecere în revistă a celor 12 episoade include mai multe persoane cu care se știe că Epstein a schimbat mailuri și a fost prieten cu ele, precum și altele care nu sunt legate direct de el, în niciun fel.

O notă din document susține că „23 de participanți au fost deja de acord, în principiu”, dar multe persoane au spus că nu știau nimic despre acest proiect, potrivit The Independent.

Woody Allen și Noam Chomsky

Numele lui Love a apărut în cartea neagră a lui Epstein (2015), dar ea a declarat că nu-l cunoaște și că nu-l întâlnise niciodată.

Depp este menționat în această ultimă publicare a documentelor, într-un e-mail între Epstein și fizicianul teoretician Lawrence Krauss.

Epstein se gândea ca, pentru al doilea episod să programeze o discuție între Woody Allen și celebrul lingvist Noam Chomsky.

Ambii au avut legături cu Epstein. Woody Allen i-a scris o scrisoare de ziua lui, în 2003, în care spunea că a participat la „multe” cine la casa lui Epstein.

Allen l-a comparat pe Epstein cu Dracula, pentru că avea „trei tinere vampirițe care deservesc locul”.

Chiar și Epstein a fost un „aliat improbabil” cu lingvistul Noam Chomsky

Mai multe e-mailuri între Epstein și Chomsky sunt incluse în acest ultim document publicat, cei doi discutând despre politica globală.

Când a fost întrebat anterior despre legătura sa cu Epstein, lingvistul, acum în vârstă de 96 de ani, a spus: „Îl cunoșteam și ne întâlneam ocazional”.

În alte episoade, Ricky Gervaise ar fi stat de vorbă cu fostul astronom regal Martin Rees, iar William Shatner din Star Trek l-ar fi întâlnit pe Elon Musk.

Elon Musk a comentat anterior despre invitația lui Epstein de a veni pe insula sa în 2014 și a declarat pentru Vanity Fair că a fost la reședința lui Epstein din New York.

Serialul ar fi costat aproximativ 3,18 milioane de dolari și că ar fi trebuit filmat în „locații frumoase” și cu public live.

Nu toți cei menționați în e-mailurile sau alte documente ce au legătură cu dizgrațiatul pedofil pot fi suspicionați de diferite abuzuri sau conduite nepotrivite.