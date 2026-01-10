Vânzări – record la Biblii în Regatul Unit în 2025 / Librar: „Înainte, rebeliunea era să fii ateu, acum, rebeliunea e să crezi”

Librarii creștini din Regatul Unit au un motiv de bucurie: există un interes tot mai mare pentru Biblii – un produs prea puțin căutat în ultima vreme. Cu toate acestea, cifrele recente arată o explozie a vânzărilor cu amănuntul, scrie The Guardian.

În Regatul Unit, în 2025, vânzările de Biblii au crescut cu 134% din 2019 – este cea mai mare creștere de când au început să strângă informații pe această temă.

Când sunt și influencerii din online buni la ceva

Anul trecut, vânzările totale de Biblii au atins 6,3 milioane de lire sterline, cu 3,61% de lire sterline mai mult decât în 2019.

Este vorba de un adevărat fenomen social, pe care librarii și editorii de carte au vrut să-l înțeleagă mai bine. Răspunsul lor – influencerii din online i-au împins mai ales pe tineri înspre dorința de a ști mai mult.

Aude Pasquier, directoare de vânzări cu amănuntul la librăria Church House de lângă Westminster Abbey, spune pentru publicația citată: „Am observat o creștere a numărului de oameni care citesc Biblia de la zero. Nu au nicio educație creștină. Nu au nicio bază de la părinți sau de la școală. În timp ce majoritatea oamenilor din generațiile anterioare au avut-o.

Cu siguranță, tinerii sunt cei care caută un fel de spiritualitate – vor să înțeleagă lumea și pe ei înșiși mai bine”, a spus ea.

„Oamenii pornesc într-o călătorie spirituală”

Proprietarul unei librării din Buckinghamshire consideră că aceeași căutare a spiritualității este motorul pentru care tot mai mulți tineri se îndreaptă înspre cărțile spirituale și înspre personalitățile din online de la care au ce să învețe, bunăoară, psihologul Jordan Peterson.

„Peterson nu este creștin, dar prin intermediul lui, mulți oameni pornesc într-o călătorie spirituală. Unii ajung la biserică, alții ajung în altă parte. Unii ajung într-un loc bun.

Cred că a ajunge creștin în biserică este un lucru bun”, a spus acesta, constatând, de asemenea, cu mare surprindere, că tinerii se îndreaptă tot mai mult înspre lecturile spirituale.

Oamenii se îndreaptă spre credință

„Aproape pe neașteptate s-a schimbat ceva în ceea ce privește faptul că oamenii se îndreaptă către credință”, spune el.

Această cercetare a fost realizată de editura creștină SPCK Group, care a analizat date de la Nielsen BookScan, un serviciu care compilează datele de vânzări ale cărților din întreaga lume.

Studiul sugerează, de asemenea, că religia este unul dintre genurile non-ficțiune cu cea mai rapidă creștere, cu o creștere de 11% a vânzărilor în 2025, față de 2024, când vânzările au crescut cu 6%.

Anul trecut, traducerea Bibliei cu cele mai bune vânzări a fost versiunea standard în limba engleză, publicată de Crossway.

Tinerii – cea mai mare creștere cu interes pentru spiritualitate

Asta nu e tot: a crescut și numărul persoanelor care frecventează biserica, față de anii precedenți.

Conform unui raport publicat în aprilie 2025 de Societatea Biblică, numărul persoanelor care frecventează biserica în Anglia și Țara Galilor a crescut cu 50% din 2018.

Tinerii sunt în fruntea acestei tendințe.

Doar 4% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au declarat că au mers lunar la biserică în 2018, dar în 2024 acest număr a crescut la 16% – cea mai mare creștere din orice grupă demografică de vârstă.

Înainte, rebeliunea era să fii ateu, acum rebeliunea e să crezi

Sam Richardson, directorul general al editurii SPCK Group, observă că aceste descoperiri indică o schimbare în care atractivitatea creștinismului a apărut ca o forță „contraculturală”, în special pentru generațiile mai tinere din Marea Britanie, care au crescut în medii familiale și sociale mai seculare.

„Lucrul rebel pe care trebuia să-l faci era să fii ateu și să urmezi oameni precum Richard Dawkins și noul ateism, care odinioară era foarte popular.

Acum, cred că lucrurile stau invers. Pentru următoarea generație este mai interesant să fii creștin, sunt deschiși să exploreze acest lucru, decât să se închidă automat față de el”, spune Richardson.