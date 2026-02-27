Netflix refuză să majoreze oferta pentru Warner Bros. Discovery

Netflix a anunțat că nu își va majora oferta pentru Warner Bros. Discovery (WBD), retrăgându-se practic din competiția pentru preluarea gigantului media, relatează Axios.

Decizia permite Paramount Skydance să devină principalul ofertant pentru activele de streaming și studiouri ale companiei. Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery a declarat că oferta revizuită de 31 de dolari pe acțiune a Paramount este superioară propunerii Netflix.

Netflix rămâne ferm pe disciplina financiară

Co-CEO-ii Netflix, Ted Sarandos și Greg Peters, au afirmat că firma rămâne disciplinată în strategia sa de investiții. Ei au precizat că egalarea ultimei oferte a Paramount Skydance nu mai este atractivă din punct de vedere financiar. Potrivit Netflix, tranzacția era o oportunitate „plăcută de avut”, nu un obiectiv „obligatoriu”, indiferent de preț.

Conform acordului de fuziune, Netflix avea patru zile lucrătoare pentru a egala sau depăși oferta Paramount Skydance. Warner Bros. Discovery putea ulterior rezilia acordul cu Netflix dacă oferta Paramount rămânea superioară. Paramount Skydance s-a angajat să achite taxa de reziliere de 2,8 miliarde de dolari asociată încetării acordului cu Netflix.

Paramount ridică miza

Paramount și-a consolidat poziția în această săptămână prin majorarea ofertei și ajustarea termenilor tranzacției. Oferta a crescut cu 63% față de propunerea inițială de 19 dolari pe acțiune, lansată în septembrie.

Consiliul Warner Bros. Discovery a presat în mod repetat pentru îmbunătățirea condițiilor înainte de a accepta propunerea revizuită.

Directorul general al WBD, David Zaslav, a lăudat acordul de fuziune cu Paramount Skydance. El a afirmat că entitatea combinată va genera valoare semnificativă pentru acționari.

Un potențial gigant media

Dacă va fi aprobată, fuziunea ar crea un conglomerat puternic în industria divertismentului. Compania combinată ar controla studiouri majore de la Hollywood și platforme de streaming importante. De asemenea, ar include rețele de cablu precum CNN și TBS, dar și postul de televiziune CBS.

Aprobările autorităților de reglementare rămân un obstacol esențial înainte de finalizarea tranzacției.