Negocierile nucleare SUA-Iran, într-un moment decisiv după discuțiile „pozitive” de la Geneva

Ultima rundă de negocieri nucleare dintre SUA și Iran, desfățurată la Geneva, s-a încheiat cu un optimism precaut, fără un acord final. Ambele părți au descris discuțiile drept serioase și constructive, însă diferențele esențiale rămân nerezolvate. O nouă rundă de negocieri este programată pentru săptămâna viitoare, la Viena, potrivit Axios.

Progrese raportate, dar divergențele persistă

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că discuțiile au dus la înțelegeri pe mai multe subiecte. Totuși, el a recunoscut că există încă diferențe importante între cele două părți.

Un oficial american de rang înalt a descris întâlnirile drept „pozitive”, fără a oferi detalii suplimentare.

Negocierile au avut loc în două sesiuni și au inclus atât schimburi indirecte, cât și directe.

Ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, a mediat o parte a discuțiilor. La negocieri a participat și directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

Următoarea etapă va include consultări la Washington și Teheran. Discuțiile tehnice în domeniul nuclear sunt așteptate la sediul AIEA din Viena.

Divergențe privind îmbogățirea uraniului

Iranul a prezentat un proiect de propunere în cadrul sesiunii de dimineață. Potrivit oficialilor iranieni, Teheranul a respins ideea de a renunța permanent la îmbogățirea uraniului.

De asemenea, a refuzat dezmembrarea instalațiilor nucleare sau transferul stocurilor de uraniu în afara țării.

În schimb, Iranul a propus reducerea nivelului de îmbogățire sub supravegherea AIEA. Oficialii au descris oferta drept serioasă din punct de vedere politic și creativă din punct de vedere tehnic.

Se pare că SUA au intrat în negocieri cerând ca orice viitor acord să rămână valabil pe termen nelimitat. De asemenea, Washingtonul a solicitat eliminarea stocului semnificativ de uraniu îmbogățit al Iranului. Totuși, SUA au semnalat o anumită flexibilitate dacă Iranul poate demonstra că nu există nicio cale către dezvoltarea unei arme nucleare.

Mize ridicate pentru administrația Trump

Discuțiile de la Geneva sunt privite ca un moment diplomatic crucial. Mulți din interiorul administrației le consideră o ultimă oportunitate înaintea unei posibile escaladări militare. Dacă nu vor fi raportate progrese, riscul unei lovituri americane ar putea crește.

Președintele american Donald Trump a insistat ca Iranul să renunțe clar la orice ambiție nucleară militară. Iranul susține că nu intenționează să dezvolte o bombă nucleară.

Un consilier al liderului suprem al Iranului a declarat că un acord ar putea fi la îndemână dacă intențiile sunt aliniate.

Deși tensiunile rămân ridicate, ambele părți și-au exprimat disponibilitatea de a continua negocierile.