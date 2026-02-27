Prima pagină » Știri externe » Negocierile nucleare SUA-Iran, într-un moment decisiv după discuțiile „pozitive” de la Geneva

Negocierile nucleare SUA-Iran, într-un moment decisiv după discuțiile „pozitive” de la Geneva

SUA și IRAN descriu negocierile nucleare de la Geneva drept „pozitive”, cu progrese înregistrate, dar divergențe majore încă nerezolvate.
Negocierile nucleare SUA-Iran, într-un moment decisiv după discuțiile „pozitive” de la Geneva
Sursa: Ministerul Afacerilor Externe al Omanului
Bianca Popa
27 feb. 2026, 05:06, Economic

Ultima rundă de negocieri nucleare dintre SUA și Iran, desfățurată la Geneva, s-a încheiat cu un optimism precaut, fără un acord final. Ambele părți au descris discuțiile drept serioase și constructive, însă diferențele esențiale rămân nerezolvate. O nouă rundă de negocieri este programată pentru săptămâna viitoare, la Viena, potrivit Axios.

Progrese raportate, dar divergențele persistă

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că discuțiile au dus la înțelegeri pe mai multe subiecte. Totuși, el a recunoscut că există încă diferențe importante între cele două părți.

Un oficial american de rang înalt a descris întâlnirile drept „pozitive”, fără a oferi detalii suplimentare.

Negocierile au avut loc în două sesiuni și au inclus atât schimburi indirecte, cât și directe.

Ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, a mediat o parte a discuțiilor. La negocieri a participat și directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

Următoarea etapă va include consultări la Washington și Teheran. Discuțiile tehnice în domeniul nuclear sunt așteptate la sediul AIEA din Viena.

Divergențe privind îmbogățirea uraniului

Iranul a prezentat un proiect de propunere în cadrul sesiunii de dimineață. Potrivit oficialilor iranieni, Teheranul a respins ideea de a renunța permanent la îmbogățirea uraniului.

De asemenea, a refuzat dezmembrarea instalațiilor nucleare sau transferul stocurilor de uraniu în afara țării.

În schimb, Iranul a propus reducerea nivelului de îmbogățire sub supravegherea AIEA. Oficialii au descris oferta drept serioasă din punct de vedere politic și creativă din punct de vedere tehnic.

Se pare că SUA au intrat în negocieri cerând ca orice viitor acord să rămână valabil pe termen nelimitat. De asemenea, Washingtonul a solicitat eliminarea stocului semnificativ de uraniu îmbogățit al Iranului. Totuși, SUA au semnalat o anumită flexibilitate dacă Iranul poate demonstra că nu există nicio cale către dezvoltarea unei arme nucleare.

Mize ridicate pentru administrația Trump

Discuțiile de la Geneva sunt privite ca un moment diplomatic crucial. Mulți din interiorul administrației le consideră o ultimă oportunitate înaintea unei posibile escaladări militare. Dacă nu vor fi raportate progrese, riscul unei lovituri americane ar putea crește.

Președintele american Donald Trump a insistat ca Iranul să renunțe clar la orice ambiție nucleară militară. Iranul susține că nu intenționează să dezvolte o bombă nucleară.

Un consilier al liderului suprem al Iranului a declarat că un acord ar putea fi la îndemână dacă intențiile sunt aliniate.

Deși tensiunile rămân ridicate, ambele părți și-au exprimat disponibilitatea de a continua negocierile.

Recomandarea video

A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol
G4Media
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
Gandul
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Chiar a influențat „Regele TikTok” al României alegerile prezidențiale din 2024? Povestea celor aproape un milion de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu
Libertatea
Zodia care începe primăvara cu mari probleme de sănătate. Cristina Demetrescu: „Au nevoie de concediu medical”
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor