La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn la World Trade Center

La aproape 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie, reconstrucția complexului World Trade Center se apropie de faza finală. Construcția mult așteptatului turn 2 World Trade Center este programată să înceapă în primăvară. Turnul, înalt de 374 de metri, va deveni noul sediu central al Companiei American Express, potrivit NewAtlas.

Un nou zgârie-nori pe linia orizontului

Cu o înălțime de aproximativ 374 metri, turnul se va număra printre cele mai înalte clădiri din Statele Unite. Va fi amplasat la 200 Greenwich Street, pe un teren deținut de Autoritatea Portuară din New York și New Jersey. Clădirea va avea 55 de etaje și aproape 186.000 metri pătrați de spațiu interior.

Cea mai mare parte a suprafeței va fi destinată birourilor, cu o capacitate de până la 10.000 de angajați. Designul realizat de Foster + Partners propune o formă rectangulară din sticlă, cu terase și grădini la colțuri. Proiectele anterioare au fost revizuite înainte de stabilirea conceptului final.

Impact economic și creare de locuri de muncă

Dezvoltat de Silverstein Properties, proiectul reprezintă o investiție majoră în Lower Manhattan. Oficialii estimează că vor fi create peste 3.200 de locuri de muncă în construcții.

Se așteaptă ca dezvoltarea să contribuie cu aproape 6 miliarde de dolari la economia orașului New York.

Autoritățile afirmă că turnul consolidează poziția Downtown Manhattan ca centru global de afaceri. Autoritatea Portuară a descris proiectul drept un reper pentru viitorul economic al regiunii.

Design inteligent și obiective de sustenabilitate

American Express intenționează să integreze tehnologii avansate de tip smart building în noul turn. Clădirea va include sisteme eficiente energetic și va urmări certificarea ecologică LEED. Compania estimează că angajații se vor muta în noul sediu în 2031.

American Express își va menține actualul sediu de la 200 Vesey Street până la finalizarea proiectului. Reprezentanții companiei afirmă că investiția nu va avea un impact material asupra rezultatelor financiare.

Odată finalizată în 2031, clădirea va completa campusul modern World Trade Center.