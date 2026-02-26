Primul mesaj al președintelui ASF, după ce România a primit avizul formal al OCDE pentru piețe financiare. Alexandru Petrescu: „Vom continua procesul de reformă și modernizare”

România a primit Avizul Formal din partea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în urma analizei gradului de conformitate a practicilor și politicilor naționale cu instrumentele juridice și standardele OCDE, aplicabile în domeniul piețelor financiare, au anunțat, joi, oficialii Autorității de Supraveghere Financiară, care este autoritatea naţională pentru reglementarea şi supravegherea a celoi trei mari piețe financiare naționale, a asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, sectroare care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Este vorba de cel de al 21-lea aviz obținut de România, din cele 25 necesare în cadrul procesului de aderare a României la organizație și care marchează finalizarea cu succes a evaluării realizate de Comitetul piețe financiare. Termenul asumat oficial de statul român pentru intrarea în organizația internațională este sfârșitul anul 2026.

„Primirea Avizului Formal în domeniul piețelor financiare reprezintă o validare a eforturilor susținute depuse de autoritățile române pentru consolidarea cadrului legislativ și instituțional și pentru dezvoltarea unei piețe financiare moderne, reziliente și competitive. Rezultatul obținut confirmă nu doar alinierea reglementărilor naționale la standardele OCDE, ci și capacitatea efectivă de implementare și supraveghere, la nivelul celor mai bune practici promovate de Organizație. Vom continua procesul de reformă și modernizare, în deplină cooperare cu structurile OCDE, pentru a asigura sustenabilitatea și stabilitatea pe termen lung a pieței financiare din România”, a declarat domnul Alexandru Petrescu, președintele ASF.

Potrivit oficialilor, în vederea alinierii la recomandările formulate de Grupul de Lucru privind Asigurările și Pensiile Private din cadrul Comitetului, a fost adoptată legislația privind plata pensiilor private, instituindu-se un mecanism de plată validat și robust, menit să asigure participanților stabilitate, protecție și predictibilitate pe termen lung.

Obiectiv de țară din seria evenimentelor majore de aderare la NATO, UE și Schengen

Anunțul oficial vine după ce Dan Armeanu, vicepreședintele ASF responsabil de piața pensiilor private, declara, în interviul acordat miercuri reporterului Mediafax, că evaluările de la Paris din cadrul procesului de aderare la OCDE confirmă că România dispune de unul dintre cele mai moderne și bine calibrate cadre de plată din regiune și astfel, România a încheiat capitolul de pensii private privind aderarea la OCDE.

„Este un moment foarte important pentru România. Poate nu toți românii sunt conștienți, dar este un obiectiv de țară care se înscrie în seria evenimentelor majore de aderare la NATO, UE și Schengen”, a declarat joi Dan Armeanu pentru Mediafax.

Potrivit ASF, evaluarea a vizat aspecte esențiale privind piața de capital, piața asigurărilor și sistemul pensiilor private, precum și cadrul legislativ, instituțional și de supraveghere aferent acestor sectoare.

Procesul de evaluare a presupus un dialog tehnic aprofundat, desfășurat pe parcursul mai multor runde de discuții și consultări între autoritățile române și reprezentanții OCDE privind implementarea recomandărilor-cheie formulate de Comitetul Piețe Financiare, inclusiv referitoare la accelerarea implementării Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital și la consolidarea cadrului normativ și instituțional privind independența autorității de supraveghere a pieței.

Progresele semnificative înregistrate în aplicarea Strategiei includ adoptarea unor măsuri legislative relevante pentru îmbunătățirea condițiilor de listare la tranzacționare, creșterea lichidității pieței de capital, stimularea dezvoltării pieței obligațiunilor, precum și simplificarea și eficientizarea procedurilor de autorizare aplicabile organismelor de plasament colectiv. Totodată, progresul în ceea ce privește autorizarea unei Contrapărți Centrale în România reprezintă un element structural esențial pentru consolidarea arhitecturii piețelor financiare, contribuind la reducerea riscurilor sistemice și la creșterea siguranței și eficienței mecanismelor de compensare și decontare.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară a contribuit în mod substanțial la dialogul de aderare, prin expertiză tehnică și cooperare instituțională constantă cu Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator al procesului de aderare a României la OCDE, sprijinind activ relaționarea cu Secretariatul OCDE, precum și cu celelalte instituții implicate în proces, respectiv Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Autoritatea de Supraveghere Financiară va continua să fie implicată activ în activitatea Comitetului și a structurilor sale de lucru, în vederea consolidării integrării României în cadrul OCDE”, au conchis oficialii ASF.