Darău: Aderarea la OCDE înseamnă prețuri mai mici pentru oameni și piețe deschise pentru export

Irineu Darău a explicat că dincolo de statutul de membru într-un club select al celor mai puternice economii, aderarea aduce beneficii directe pentru cetățeni prin reguli comerciale clare.

„E important și prestigiul pentru că intră într-un club select de câteva zeci de țări, cele mai puternice economii ale lumii și niște economii care respectă niște reguli. Și pe parcursul acesta al aderării, învățăm și noi să respectăm aceleași reguli. În al doilea rând, respectând aceleași reguli, piețele acestor mari economii, cele mai mari economii ale lumii, se deschid mult mai mult către România”, a declarat Darău, luni seara, la TVR Info.

Ministrul s-a declarat un susținător ferm al acordurilor comerciale internaționale și a subliniat că eliminarea barierelor tarifare are un impact pozitiv asupra puterii de cumpărare.

„Aș vrea ca oamenii să înțeleagă că întotdeauna deschiderea, taxele mai joase, unirea sau conectarea economiilor, rezultă în prețuri mai mici pentru oameni, în schimburi mai multe comerciale, care nu pot să facă decât bine. Pentru că nu înseamnă o astfel de deschidere a pieței doar importuri. Întotdeauna înseamnă și exporturi”, a mai spus Darău.

Referitor la calendarul aderării, Darău a precizat că România și-a asumat o traiectorie corectă și că așteaptă confirmarea oficială în perioada următoare.

„Sper că raportul din martie trebuie să iasă, să arate bine și să fim pe ultima sută de metri. Eu aș putea să spun că un termen optimist este anul acesta. Sper să nu intervină motive politice pentru care să nu se întâmple. Cred că, tehnic, anul acesta, în prima parte a anului, vom corespunde din toate punctele de vedere”, a conchis ministrul.