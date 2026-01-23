Darău, întâlnire cu ambasadorul Franței: parteneriatul Airbus Helicopters – IAR Ghimbav, un exemplu

Darău s-a întâlnit joi cu E.S. Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România. Cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea cooperării economice și industriale dintre cele două țări și despre proiectele concrete prin care aceasta poate fi aprofundată.

„Am discutat despre inițiativa SAFE și despre necesitatea consolidării capacităților industriale europene, inclusiv prin investiții și parteneriate care să genereze valoare adăugată în România, locuri de muncă și transfer de competențe. În acest context, parteneriatul de lungă durată dintre Airbus Helicopters și IAR Ghimbav rămâne un exemplu de cooperare industrială performantă, care trebuie extinsă și consolidată. Industria auto a reprezentat un alt punct central al dialogului. Activitățile Dacia–Renault au un rol strategic în economia românească, nu doar prin producție, ci și prin dezvoltarea lanțurilor locale de furnizori, inovare și formarea de competențe industriale. Am evidențiat, totodată, un avantaj competitiv important al României: francofonia. Aceasta facilitează dialogul economic, crește încrederea investitorilor din spațiul francofon și sprijină atragerea de noi investiții în sectoare industriale cu valoare adăugată ridicată”, spune, vineri, Irineu Darău, pe Facebook.

Potrivit ministrului român, aderarea țării noastre la OECD rămâne un obiectiv strategic major, care va consolida poziția României ca destinație sigură pentru investiții, va crește credibilitatea economiei românești și va susține integrarea acesteia în lanțurile economice globale.

„Iar susținerea Franței în acest proces este esențială pentru noi. Parteneriatul româno-francez are deja fundamente solide. Obiectivul nostru, ca stat, este să îl dezvoltăm într-o cooperare industrială aprofundată, bazată pe investiții, transfer tehnologic și proiecte care produc rezultate concrete pentru economia României”, mai spune ministrul Irineu Darău