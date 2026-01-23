Prima pagină » Politic » Darău, întâlnire cu ambasadorul Franței: parteneriatul Airbus Helicopters – IAR Ghimbav, un exemplu

Darău, întâlnire cu ambasadorul Franței: parteneriatul Airbus Helicopters – IAR Ghimbav, un exemplu

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a avut o întâlnire cu ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, cei doi oficiali discutând despre o cooperare economică și industrială între România și Franța. Discuții au fost și despre inițiativa SAFE și industria auto.
Darău, întâlnire cu ambasadorul Franței: parteneriatul Airbus Helicopters - IAR Ghimbav, un exemplu
Foto: Facebook
Laura Buciu
23 ian. 2026, 18:56, Politic

Darău s-a întâlnit joi cu E.S. Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România. Cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea cooperării economice și industriale dintre cele două țări și despre proiectele concrete prin care aceasta poate fi aprofundată.

„Am discutat despre inițiativa SAFE și despre necesitatea consolidării capacităților industriale europene, inclusiv prin investiții și parteneriate care să genereze valoare adăugată în România, locuri de muncă și transfer de competențe. În acest context, parteneriatul de lungă durată dintre Airbus Helicopters și IAR Ghimbav rămâne un exemplu de cooperare industrială performantă, care trebuie extinsă și consolidată. Industria auto a reprezentat un alt punct central al dialogului. Activitățile Dacia–Renault au un rol strategic în economia românească, nu doar prin producție, ci și prin dezvoltarea lanțurilor locale de furnizori, inovare și formarea de competențe industriale. Am evidențiat, totodată, un avantaj competitiv important al României: francofonia. Aceasta facilitează dialogul economic, crește încrederea investitorilor din spațiul francofon și sprijină atragerea de noi investiții în sectoare industriale cu valoare adăugată ridicată”, spune, vineri, Irineu Darău, pe Facebook.

Potrivit ministrului român, aderarea țării noastre la OECD rămâne un obiectiv strategic major, care va consolida poziția României ca destinație sigură pentru investiții, va crește credibilitatea economiei românești și va susține integrarea acesteia în lanțurile economice globale.

„Iar susținerea Franței în acest proces este esențială pentru noi. Parteneriatul româno-francez are deja fundamente solide. Obiectivul nostru, ca stat, este să îl dezvoltăm într-o cooperare industrială aprofundată, bazată pe investiții, transfer tehnologic și proiecte care produc rezultate concrete pentru economia României”, mai spune ministrul Irineu Darău

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, membră CSM, prezintă statistica clientelismului din sistemul de Justiție
G4Media
După ce l-a susținut, acum jurnalistul Florin Negruțiu dă de pământ cu Nicușor Dan pentru că a absentat de la Davos: România ratează toate șansele/N-avem idei, n-avem soluții!
Gandul
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
Libertatea
Cel mai periculos aliment de pe planetă! Te poate omorî în doar câteva ore. Ce conține?
CSID
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor