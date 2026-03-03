Prima pagină » Politic » Ce a discutat președintele Nicușor Dan cu noul ambasador al Republicii Moldova în România

Președintele României, Nicușor Dan, a primit marți, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, mai mulți ambasadori și reprezentanți diplomatici ne-rezidenți în România. Unul dintre diplomații care și-au început misiunea în România este ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mîțu, cu care președintele Dan a avut un prim dialog oficial.
Foto: Administrația Prezidențială
Laurentiu Marinov
03 mart. 2026, 22:02, Politic

Potrivit Administrației Prezidențiale, în cadrul dialogului cu ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, președintele Nicușor Dan l-a asigurat pe acesta că Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României, țara noastră continuând să ofere sprijin bilateral consistent pe toate palierele relevante și să mobilizeze și parteneri externi în acest sens.

„În ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, România va sprijini pe mai departe avansarea procesului de aderare și va oferi asistență tehnică inclusiv pentru transpunerea legislației și integrarea acquis-ului comunitar.

Un alt palier important de cooperare dintre cele două țări rămâne și atragerea de investiții străine în Republica Moldova, precum și dezvoltarea proiectelor de infrastructură și interconectare și creșterea securității, precum şi a rezilienței Republicii Moldova”, a transmis Administrația Prezidențială.

