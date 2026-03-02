Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul israelian la ONU: operațiunea cu Iranul va dura „atâta timp cât va fi nevoie”

Ambasadorul israelian la ONU: operațiunea cu Iranul va dura „atâta timp cât va fi nevoie”

Israelul și SUA nu își vor opri campania militară împotriva Iranului până când obiectivele lor nu vor fi atinse, a declarat ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Danny Danon.
Sediul ONU New York, sursa foto: X
Laurentiu Marinov
02 mart. 2026, 22:19, Știri externe

Vorbind la sediul ONU din New York, ambasadorul israelian Danny Danon a declarat că SUA și Israelul vor face tot ce este necesar pentru a se asigura că Teheranul nu are capacități nucleare, potrivit The Guardian.

El a spus că obiectivele operațiunii sunt „clare”: Fără arme nucleare, fără amenințare cu rachete balistice, distrugeți-le marina și prăbușiți rețeaua de intermediari a regimului.

Operațiunea comună, a spus el, va dura „atâta timp cât este necesar”, iar Israelul va face „tot ce este necesar pentru a proteja poporul și granițele noastre”.

Nu ne vom opri până nu ne vom atinge obiectivele.

Danon a acuzat, de asemenea, Iranul de „acționare disperată”. El a spus că este convins că libertatea poporului iranian „va veni mai devreme decât mai târziu” și speră la o nouă conducere.

