Ambasadorul israelian la ONU: operațiunea cu Iranul va dura „atâta timp cât va fi nevoie”

Vorbind la sediul ONU din New York, ambasadorul israelian Danny Danon a declarat că SUA și Israelul vor face tot ce este necesar pentru a se asigura că Teheranul nu are capacități nucleare, potrivit The Guardian.

El a spus că obiectivele operațiunii sunt „clare”: Fără arme nucleare, fără amenințare cu rachete balistice, distrugeți-le marina și prăbușiți rețeaua de intermediari a regimului.

Operațiunea comună, a spus el, va dura „atâta timp cât este necesar”, iar Israelul va face „tot ce este necesar pentru a proteja poporul și granițele noastre”.

Nu ne vom opri până nu ne vom atinge obiectivele.

Danon a acuzat, de asemenea, Iranul de „acționare disperată”. El a spus că este convins că libertatea poporului iranian „va veni mai devreme decât mai târziu” și speră la o nouă conducere.