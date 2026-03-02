Prima pagină » Știri externe » Bilanțul victimelor americane crește după atacurile Iranului

Bilanțul victimelor americane crește după atacurile Iranului

Numărul militarilor americani uciși în conflictul cu Iranul a crescut la șase, după ce încă doi soldați dispăruți au fost găsiți fără viață.
Bilanțul victimelor americane crește după atacurile Iranului
Nițu Maria
02 mart. 2026, 23:19, Știri externe

Numărul militarilor americani care și-au pierdut viața în confruntarea cu Iranul a ajuns la șase, potrivit informațiilor transmise de armata Statelor Unite, luni seara, potrivit Sky News.

Anterior, fusese confirmat decesul a patru soldați, însă autoritățile au anunțat ulterior că alți doi au fost găsiți fără viață.

Forțele americane au identificat și recuperat trupurile celor doi militari care figurau ca dispăruți. Aceștia se aflau într-o instalație militară lovită în timpul primelor atacuri lansate de Iran în regiune.

Reprezentanții armatei au declarat că numele celor decedați nu vor fi făcute publice decât după ce familiile vor primi notificarea oficială, termenul standard fiind de 24 de ore de la anunțarea rudelor apropiate.

Înainte de confirmarea noului bilanț, președintele Statelor Unite, Donald Trump, avertizase că situația ar putea aduce și alte pierderi de vieți, după ce a anunțat moartea a trei soldați americani.

„Din păcate, probabil vor mai fi și alții înainte ca totul să se termine. Așa se va întâmpla probabil. Dar vom face tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple”, a declarat Donald Trump.

Citește și

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Orașul din România în care O GARSONIERĂ se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor