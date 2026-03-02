Radu Miruță despre conflictul din Orientul Mijlociu: Monitorizăm permanent tot ce se întâmplă. Nu există niciun pericol pentru România

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că România nu este pusă în fața niciunui risc direct în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. El a spus că autoritățile au adoptat măsuri suplimentare de precauție, însă situația de pe teritoriul național rămâne sub control.

Miruță a explicat că tensiunile din regiune au escaladat după un schimb de atacuri între mai multe state, iar reacția instituțiilor române a fost una adaptată noilor condiții de securitate.

„A început un atac masiv între mai multe ţări. Iran nu a atacat doar o singură ţară, după ce a fost atacat la rândul lui. Şi este absolut normal şi aşteptabil să fie crescută prudenţa şi să fie sporite măsurile de vigilenţă. Asta se întâmplă şi pe teritoriul naţional. După confirmarea acestui atac, a crescut gradul de atenţie, monitorizăm permanent tot ce se întâmplă, schimbăm informaţii cu partenerii noştri şi urmărim cu frecvenţă, aş zice, mai densă informaţiile şi lucrurile care se întâmplă în jurul Iranului”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la Euronews România.

Radu Miruță a adăugat că instituțiile din domeniul apărării au introdus verificări suplimentare la accesul în unitățile militare, controale „mai intense” la intrări și ieșiri, dar și un schimb mai rapid de informații cu partenerii externi.

În acest context, nivelul de alertă al bazelor militare din România a fost ridicat de la verde la galben, ca măsură preventivă, a anunțat Radu Miruță.

El a mai declarat că există un volum foarte mare de informații care circulă în spațiul public în perioade aceasta, când conflictul este în desfășurare, iar unele dintre acestea sunt propagate cu scop de manipulare.

„În perioada asta de conflict militar, multe informaţii sunt generate în spaţiul public şi cu scopul de a dezinforma sau a influenţa o decizie sau alta. De asta e foarte important să validăm aceste informaţii. Sunt diverse elemente de informaţie pe care, în măsura în care le validezi, poţi să-ţi dai seama despre nişte lucruri. Am verificat toate aceste elemente, le-am confirmat şi cu celelalte ministerie ale apărării şi serviciile de informaţii asociate. Concluzia clară şi nu cu dubiu este că, la momentul în care discutăm, nu există niciun pericol”, a spus Radu Miruţă.