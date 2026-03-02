Oana Țoiu, discuție cu șeicul Abdullah bin Zayed: România își exprimă solidaritatea cu Emiratele Arabe Unite după atacurile iraniene

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că a avut o conversație telefonică cu omologul său emiratez, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprim-ministru și ministru de externe al Emiratele Arabe Unite, în contextul tensiunilor generate de atacurile iraniene din regiune.

Solidaritate cu statele afectate de atacuri

Oana Țoiu a declarat că și-a exprimat „deplina solidaritate” cu Emiratele Arabe Unite și cu alte țări din regiune afectate de atacurile iraniene, subliniind importanța cooperării în perioade de criză.

Potrivit oficialului român, discuțiile au vizat situația de securitate, inclusiv numărul de atacuri și măsurile de apărare aeriană adoptate de autoritățile emirateze.

Situația românilor din Dubai și Abu Dhabi

Un punct important al convorbirii l-a reprezentat siguranța cetățenilor, inclusiv a românilor aflați în Dubai și Abu Dhabi.

Ministrul român a precizat că au fost discutate măsurile luate pentru protejarea populației, situația aeroporturilor și condițiile de trecere a frontierei, în contextul restricțiilor și alertelor de securitate.

Oana Țoiu a mulțumit pentru asistența oferită și a anunțat că dialogul direct va continua, în sprijinul demersurilor diplomatice și al siguranței cetățenilor români.

Dialog diplomatic între regiuni

Potrivit șefei diplomației române, dialogul diplomatic între regiuni este esențial, atât din perspectiva stabilității, cât și pentru pașii următori în gestionarea situației de securitate.

În cadrul convorbirii au fost împărtășite concluziile discuțiilor din cadrul Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE) și ale Consiliul de Cooperare al Golfului, în vederea coordonării pozițiilor diplomatice.