Prima pagină » Știri externe » Donald Trump face primele declarații de la începutul războiului cu Iranul: „Regimul avea deja rachete capabile să ajungă în Europa”

Donald Trump face primele declarații de la începutul războiului cu Iranul: „Regimul avea deja rachete capabile să ajungă în Europa”

Președintele american Donald Trump a făcut primele declarații de începutul războiului cu Iranul. Conferința de presă a început la ora 18:00, ora României. „Regimul avea deja rachete capabile să ajungă în Europa și la bazele noastre și în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă în frumoasa noastră Americă”, a afirmat Trump în discursul său.
Ce spune Oana Țoiu despre necesitatea ridicării gradului de alertă în Europa în urma conflictului din Orientul Mijlociu
Ce spune Oana Țoiu despre necesitatea ridicării gradului de alertă în Europa în urma conflictului din Orientul Mijlociu
Ce le spune Oana Țoiu românilor care se plâng că nu le răspund ambasadele
Ce le spune Oana Țoiu românilor care se plâng că nu le răspund ambasadele
Oana Țoiu, despre românii din Orientul Mijlociu: Avem un număr de 14.000 de cetățeni în EAU și câteva sute în Israel
Oana Țoiu, despre românii din Orientul Mijlociu: Avem un număr de 14.000 de cetățeni în EAU și câteva sute în Israel
Țoiu îi îndeamnă pe românii blocați în străinătate să se adreseze consulatelor
Țoiu îi îndeamnă pe românii blocați în străinătate să se adreseze consulatelor
Bogdan Ivan: Avem depozite pentru a ne asigura că nu o să fim în situația de penurie
Bogdan Ivan: Avem depozite pentru a ne asigura că nu o să fim în situația de penurie
Diana Nunuț
02 mart. 2026, 18:59, Știri externe

Președintele SUA, Donald Trump, și-a început discursul cu o scurtă informare despre operațiunea „Epic Fury” – adică despre atacurile SUA asupra Iranului.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că Iranul a ignorat avertismentele date de către Washington și că „a refuzat să renunțe la programul său nuclear”.

Am crezut că ne va lua 4 săptămâni să eliminăm conducerea militară a Iranului, dar a durat o oră. De la început am prevăzut că va dura 4-5 săptămâni, avem capacitatea să continuăm mult mai mult decât atât. Cât va fi nevoie. Au spus că mă voi plictisi – nu mă plictisesc”, a mai spus Trump.

„Programul de rachete balistice convenționale al regimului se dezvolta rapid și dramatic. Aceasta reprezenta o amenințare foarte clară și colosală pentru America și pentru forțele noastre staționate în străinătate. Regimul avea deja rachete capabile să ajungă în Europa și la bazele noastre și în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă în frumoasa noastră Americă. Scopul acestui program de rachete în creștere rapidă era de a proteja dezvoltarea armelor lor nucleare și de a face extraordinar de dificilă pentru oricine oprirea lor din producerea acestor arme nucleare extrem de interzis”, a continuat Trump.

Care sunt obiectivele operațiunii SUA împotriva Iranului

Liderul de la Casa Albă a prezentat și obiectivele atacurilor SUA asupra Iranului.

„În primul rând, distrugem capacitățile Iranului în materie de rachete, iar acest lucru se întâmplă la fiecare oră. Și capacitatea lor de a produce rachete noi și destul de bune. În al doilea rând, le anihilăm marina. Am distrus deja zece nave. Acestea se află pe fundul mării”, a afirmat Trump.

„În al treilea rând, ne asigurăm că principalul sponsor al terorismului din lume nu va putea obține niciodată arme nucleare, nu va avea niciodată arme nucleare. Am spus asta de la început. Nu vor avea niciodată arme nucleare. Erau pe cale să obțină una în mod legitim printr-un acord semnat în mod nechibzuit de țara noastră. Și, în sfârșit, ne asigurăm că regimul iranian nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale”, a mai spus președintele american.

Trump: Acum era momentul potrivit pentru a „elimina amenințarea reprezentată de regimul bolnav și sinistru”

Trump și-a continuat discursul spunând că a decis să atace Iranul întrucât aceasta este cea mai bună ocazie de a „elimina amenințările intolerabile reprezentate de acest regim bolnav și sinistru”.

„Aceasta a fost ultima noastră șansă de a lovi – ceea ce facem chiar acum – și de a elimina amenințările intolerabile reprezentate de acest regim bolnav și sinistru. Și ei (membrii regimului din Iran, n.r.) sunt într-adevăr bolnavi și siniștri”, a mai spus Trump, în timpul discursului său.

Citește și

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor