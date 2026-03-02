Donald Trump face primele declarații de la începutul războiului cu Iranul: „Regimul avea deja rachete capabile să ajungă în Europa”

Președintele SUA, Donald Trump, și-a început discursul cu o scurtă informare despre operațiunea „Epic Fury” – adică despre atacurile SUA asupra Iranului.

Liderul de la Casa Albă a mai spus că Iranul a ignorat avertismentele date de către Washington și că „a refuzat să renunțe la programul său nuclear”.

„Am crezut că ne va lua 4 săptămâni să eliminăm conducerea militară a Iranului, dar a durat o oră. De la început am prevăzut că va dura 4-5 săptămâni, avem capacitatea să continuăm mult mai mult decât atât. Cât va fi nevoie. Au spus că mă voi plictisi – nu mă plictisesc”, a mai spus Trump.

„Programul de rachete balistice convenționale al regimului se dezvolta rapid și dramatic. Aceasta reprezenta o amenințare foarte clară și colosală pentru America și pentru forțele noastre staționate în străinătate. Regimul avea deja rachete capabile să ajungă în Europa și la bazele noastre și în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă în frumoasa noastră Americă. Scopul acestui program de rachete în creștere rapidă era de a proteja dezvoltarea armelor lor nucleare și de a face extraordinar de dificilă pentru oricine oprirea lor din producerea acestor arme nucleare extrem de interzis”, a continuat Trump.

Care sunt obiectivele operațiunii SUA împotriva Iranului

Liderul de la Casa Albă a prezentat și obiectivele atacurilor SUA asupra Iranului.

„În primul rând, distrugem capacitățile Iranului în materie de rachete, iar acest lucru se întâmplă la fiecare oră. Și capacitatea lor de a produce rachete noi și destul de bune. În al doilea rând, le anihilăm marina. Am distrus deja zece nave. Acestea se află pe fundul mării”, a afirmat Trump.

„În al treilea rând, ne asigurăm că principalul sponsor al terorismului din lume nu va putea obține niciodată arme nucleare, nu va avea niciodată arme nucleare. Am spus asta de la început. Nu vor avea niciodată arme nucleare. Erau pe cale să obțină una în mod legitim printr-un acord semnat în mod nechibzuit de țara noastră. Și, în sfârșit, ne asigurăm că regimul iranian nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale”, a mai spus președintele american.

Trump: Acum era momentul potrivit pentru a „elimina amenințarea reprezentată de regimul bolnav și sinistru”

Trump și-a continuat discursul spunând că a decis să atace Iranul întrucât aceasta este cea mai bună ocazie de a „elimina amenințările intolerabile reprezentate de acest regim bolnav și sinistru”.

„Aceasta a fost ultima noastră șansă de a lovi – ceea ce facem chiar acum – și de a elimina amenințările intolerabile reprezentate de acest regim bolnav și sinistru. Și ei (membrii regimului din Iran, n.r.) sunt într-adevăr bolnavi și siniștri”, a mai spus Trump, în timpul discursului său.