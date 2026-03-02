Războiul din Ucraina: Cel mai slab avans al Rusiei din ultimii aproape doi ani

Forțele ruse au înregistrat în februarie cel mai mic avans în Ucraina din primăvara anului 2024, din cauza contraofensivelor ucrainene în principal în sud-estul țării, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), relatează Le Figaro.

Luna trecută, armata rusă a avansat 123 de kilometri pătrați, cel mai mic câștig de la cei 99 de kilometri pătrați pe care i-a avansat în aprilie 2024. Această cifră exclude avansurile revendicate de partea rusă, dar nici confirmate, nici infirmate de ISW, care colaborează cu Critical Threats Project (parte a American Enterprise Institute sau AEI), un alt think tank american specializat în studiul conflictelor.

Avansul Moscovei de-a lungul liniei frontului a venit cu prețul a sute de mii de soldați uciși și răniți de la începutul invaziei în februarie 2022. Progresul său mai lent din februarie s-a datorat parțial mai multor zile de contraofensive ucrainene reușite.

Trupele ruse au avut, de asemenea, de suferit din cauza deciziei lui Elon Musk de a bloca utilizarea antenelor Starlink. Pe 15 februarie, Ucraina a recucerit în mod notabil 61 de kilometri pătrați – ținând cont de câștigurile și pierderile din diferite puncte de-a lungul frontului. De asemenea, a realizat progrese semnificative pe 21 și 23 februarie (55, respectiv 51 de kilometri pătrați ) .