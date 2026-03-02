Prima pagină » Știri externe » Războiul din Ucraina: Cel mai slab avans al Rusiei din ultimii aproape doi ani

Luna trecută, armata rusă a avansat 123 kilometri pătrați, în Ucraina, cel mai mic avans de din aprilie 2024, conform analizei AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
02 mart. 2026, 18:07, Știri externe

Forțele ruse au înregistrat în februarie cel mai mic avans în Ucraina  din primăvara anului 2024, din cauza contraofensivelor ucrainene în principal în sud-estul țării, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), relatează Le Figaro.

Luna trecută,  armata rusă a avansat 123 de kilometri pătrați, cel mai mic câștig de la cei 99 de kilometri pătrați pe care i-a avansat în aprilie 2024. Această cifră exclude avansurile revendicate de partea rusă, dar nici confirmate, nici infirmate de ISW, care colaborează cu Critical Threats Project (parte a American Enterprise Institute sau AEI), un alt think tank american specializat în studiul conflictelor.

Avansul Moscovei de-a lungul liniei frontului a venit cu prețul a sute de mii de soldați uciși și răniți de la începutul invaziei în februarie 2022. Progresul său mai lent din februarie s-a datorat parțial mai multor zile de contraofensive ucrainene reușite.

Trupele ruse au avut, de asemenea, de suferit din cauza deciziei lui Elon Musk de a bloca utilizarea antenelor Starlink. Pe 15 februarie, Ucraina a recucerit în mod notabil 61 de kilometri pătrați – ținând cont de câștigurile și pierderile din diferite puncte de-a lungul frontului. De asemenea, a realizat progrese semnificative pe 21 și 23 februarie (55, respectiv 51 de kilometri pătrați ) .

