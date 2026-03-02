Prima pagină » Știri externe » Șeful securității iraniene: Teheranul „s-a pregătit pentru un război îndelungat”

Șeful securității iraniene: Teheranul „s-a pregătit pentru un război îndelungat”

Șeful securității naționale din Iran, Ali Larijani, a afirmat luni că țara „s-a pregătit pentru un război îndelungat”, în contextul atacurilor comune SUA-Israel din weekend.
Șeful securității iraniene: Teheranul „s-a pregătit pentru un război îndelungat”
Ali Larijani. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
02 mart. 2026, 16:07, Știri externe

Ali Larijani, șeful securității iraniene, a afirmat luni, într-o postare pe X, că Teheranul „s-a pregătit pentru un război îndelungat”, în contextul bombardamentelor americane și israeliene din weekend care au declanșat un val de violențe în regiune.

„La fel ca în ultimii 300 de ani, Iranul nu a început acest război, iar bravele noastre forțe armate nu au lansat niciun atac, cu excepția celor defensive. Ne vom apăra cu înverșunare pe noi înșine și civilizația noastră veche de 6.000 de ani, indiferent de costuri, și îi vom face pe dușmani să regrete calculele lor greșite”, a scris Larijani pe X.

„Iranul, spre deosebire de Statele Unite, s-a pregătit pentru un război îndelungat”, este descrierea care însoțește mesajul de pe X.

Mesajul lui Larijani vine după ce atacuri lansate de SUA și Israel l-au ucis sâmbătă pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Drept răspuns, Teheranul a lansat atacuri asupra bazelor aeriene americane. Sute de oameni au fost uciși, iar cel puțin 555 de persoane numai în Iran, potrivit Societății Semilunii Roșii, scrie CNN.

Ultimele informații despre conflictul din Orientul Mijlociu pot fi citite AICI.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
O tânără din București și-a pus iubitul de 18 ani să folosească un pistol de jucărie și să jefuiască bărbații pe care ea îi agăța pe Tinder
Libertatea
Gogoși super-delicioase, după o rețetă tradițională! Ce să adaugi în aluat pentru un plus de savoare
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor