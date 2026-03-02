Șeful securității iraniene: Teheranul „s-a pregătit pentru un război îndelungat”

Ali Larijani, șeful securității iraniene, a afirmat luni, într-o postare pe X, că Teheranul „s-a pregătit pentru un război îndelungat”, în contextul bombardamentelor americane și israeliene din weekend care au declanșat un val de violențe în regiune.

„La fel ca în ultimii 300 de ani, Iranul nu a început acest război, iar bravele noastre forțe armate nu au lansat niciun atac, cu excepția celor defensive. Ne vom apăra cu înverșunare pe noi înșine și civilizația noastră veche de 6.000 de ani, indiferent de costuri, și îi vom face pe dușmani să regrete calculele lor greșite”, a scris Larijani pe X.

Iran, unlike the United States, has prepared itself for a long war. pic.twitter.com/0nTGu9u2K4 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

„Iranul, spre deosebire de Statele Unite, s-a pregătit pentru un război îndelungat”, este descrierea care însoțește mesajul de pe X.

Mesajul lui Larijani vine după ce atacuri lansate de SUA și Israel l-au ucis sâmbătă pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Drept răspuns, Teheranul a lansat atacuri asupra bazelor aeriene americane. Sute de oameni au fost uciși, iar cel puțin 555 de persoane numai în Iran, potrivit Societății Semilunii Roșii, scrie CNN.

