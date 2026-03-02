Prima pagină » Știri externe » Atacul armat din Austin: autoritățile investighează o posibilă legătură cu atacul SUA asupra Iranului

Atacul armat din Austin: autoritățile investighează o posibilă legătură cu atacul SUA asupra Iranului

O zonă intens circulată din centrul orașului Austin a fost scena unui atac violent în noaptea de sâmbătă spre duminică. Incidentul, petrecut pe cunoscuta stradă Sixth Street, s-a soldat cu decesul a două persoane și rănirea altor 14. Suspectul a fost împușcat mortal de forțele de ordine, iar anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca gestul său să fi fost un răspuns la recentele acțiuni militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului, scrie CNN.
Sursa: Pixabay
Victor Dan Stephanovici
02 mart. 2026, 13:18, Știri externe

Poliția din Austin l-a identificat pe agresor în persoana lui Ndiaga Diagne, un bărbat de 53 de ani. Conform informațiilor furnizate de Departamentul pentru Securitate Internă, Diagne era originar din Senegal și s-a stabilit în SUA în anul 2000 cu o viză de turist. Acesta a devenit cetățean american în 2013, în urma căsătoriei cu o cetățeană a Statelor Unite. În prezent, se fac verificări privind cazierul său și eventuale probleme de sănătate mintală, arată CNN.

Investigația privind motivele atacului

Surse din cadrul forțelor de ordine menționează că Diagne purta pe sub hanorac un tricou cu steagul Iranului. Din acest motiv, se analizează dacă atacul are legătură cu tensiunile geopolitice actuale. FBI a raportat prezența unor „indicatori” ce ar putea sugera un act de terorism. Totuși încă nu s-a ajuns la o concluzie definitivă. Anchetatorii au percheziționat locuința suspectului din Pflugerville și verifică echipamentele electronice ale acestuia pentru a identifica posibile influențe ale propagandei extremiste.

Șefa poliției locale, Lisa Davis, a explicat că atacul a început în fața barului Buford’s Backyard Beer Garden. Suspectul a tras inițial cu un pistol dintr-un SUV parcat, vizând persoanele de pe terasă. Ulterior, acesta s-a deplasat cu mașina pe Sixth Street, unde a coborât și a continuat să tragă asupra trecătorilor folosind o pușcă. Intervenția polițiștilor a fost extrem de rapidă, aceștia reușind să îl neutralizeze pe atacator în mai puțin de un minut de la primul apel.

Bilanțul victimelor și măsurile autorităților

Identitatea victimelor nu a fost încă dezvăluită. Serviciile de urgență au raportat că, dintre cei 14 răniți, trei se află în stare critică.

Primarul localității, Kirk Watson, a subliniat că eficiența forțelor de poliție a salvat numeroase vieți. În replică la acest eveniment, guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a condamnat violențele și a dispus suplimentarea patrulelor în locurile aglomerate și la obiectivele de infrastructură strategică.

Atacul are loc într-un moment de tensiune internațională crescută, cauzat de conflictele din Orientul Mijlociu. Deși există suspiciuni privind o motivație ideologică, autoritățile federale avertizează că este nevoie de o cercetare amănunțită pentru a stabili dacă a fost vorba despre un act izolat sau despre un atac planificat cu substrat politic.

