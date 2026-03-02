Prima pagină » Știri externe » „QuitGPT”: apel la boicot după acordul OpenAI cu Pentagonul

O mișcare online care îndeamnă utilizatorii să renunțe la ChatGPT capătă rapid amploare. Acest fenomen a apărut după ce OpenAI a confirmat un parteneriat pentru a integra modelele sale de inteligență artificială în rețelele clasificate ale Pentagonului, scrie Euronews.
02 mart. 2026, Știri externe

Controversa a izbucnit după ce Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a anunțat, pe platforma X, decizia companiei de a-și implementa sistemele în rețeaua clasificată a Departamentului Apărării al SUA, arată Euronews.

Această decizie a survenit la scurt timp după ce compania concurentă Anthropic, prin vocea CEO-ului său Dario Amodei, a refuzat să acorde Pentagonului acces nerestricționat la sistemele sale AI. Conform relatărilor, autoritățile americane ar fi solicitat ajustarea limitelor etice ale tehnologiei pentru un contract de aproximativ 200 de milioane de dolari, menit să dezvolte capabilități AI pentru securitatea națională. În paralel, președintele american de atunci, Donald Trump, ar fi cerut agențiilor federale să înceteze utilizarea tehnologiei Anthropic.

Ce susține inițiativa „QuitGPT”

Organizatorii campaniei acuză OpenAI că ar fi privilegiat profitul în detrimentul siguranței publice. Pe site-ul quitgpt.org, aceștia afirmă că acordul ar putea facilita utilizarea tehnologiei pentru supraveghere în masă sau pentru crearea de sisteme autonome de armament.

Mișcarea încurajează utilizatorii să își anuleze abonamentele și să promoveze mesaje de boicot pe platformele de social media. De asemenea se mai cere optarea pentru alternative considerate mai transparente sau care pun accent pe confidențialitate. Printre opțiunile recomandate se numără platforme open-source sau concurenți precum Gemini de la Google și Claude de la Anthropic. Organizatorii descurajează utilizarea altor chatbot-uri comerciale percepute ca având legături strânse cu proiecte guvernamentale. Campania „QuitGPT” susține că peste 1,5 milioane de persoane s-au alăturat deja acțiunilor sale de boicot.

Implicațiile: AI și aplicațiile militare

Dezbaterea readuce în discuție problema limitelor etice ale implementării inteligenței artificiale în scopuri militare. Susținătorii acordului argumentează că implicarea firmelor private poate contribui la dezvoltarea unor sisteme mai sigure și mai bine controlate. Criticii, pe de altă parte, avertizează asupra riscului utilizării AI în aplicații de supraveghere sau armament autonom, fără garanții suficiente.

OpenAI a declarat anterior că interacțiunile cu Departamentul Apărării s-au desfășurat cu „respect profund pentru siguranță” și cu intenția de a obține „cel mai bun rezultat posibil”.

Mișcarea „QuitGPT” a anunțat intenția de a organiza un protest fizic la sediul OpenAI din San Francisco. Până în prezent, compania nu a oferit detalii suplimentare despre natura exactă a implementării în rețeaua clasificată.

