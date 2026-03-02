Prima pagină » Știrile zilei » Rusia critică agresiunea directă împotriva Iranul și anunță contact permanent cu liderii de la Teheran

Rusia critică agresiunea directă împotriva Iranul și anunță contact permanent cu liderii de la Teheran

Autoritățile de la Moscova au transmis că se află în contact constant cu conducerea Iranului, în contextul atacurilor lansate de Statele Unite, pe care Moscova le califică drept o „agresiune directă”.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 mart. 2026, 13:48, Știri externe

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Moscova analizează desfășurarea războiului din Orientul Mijlociu început sâmbătă după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri împotriva Iranului. 

„Pot spune doar că suntem în contact constant cu conducerea iraniană și discutăm situația din această țară. În același timp, continuăm dialogul cu conducerea statelor afectate de conflict, inclusiv cu statele din Golful Persic”, a declarat luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de Reuters

„În ceea ce privește negocierile mediate de Oman între Statele Unite și Iran, putem cu siguranță să ne exprimăm profunda dezamăgire că, în ciuda rapoartelor privind progresele semnificative în aceste negocieri, situația s-a deteriorat totuși până la o agresiune directă”, a mai transmis oficialul rus. 

Duminică, Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. În același timp, Ministerul rus de Externe a acuzat Israel și Statele Unite că împing Orientul Mijlociu „într-un abis al escaladării necontrolate”.

