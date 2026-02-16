Kremlinul respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi

Autoritățile de la Moscova au negat orice implicare în moartea liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, după ce cinci guverne europene au anunțat că noi teste criminalistice ar indica o posibilă otrăvire cu o toxină provenită de la broaște.

Potrivit agenției rusești Interfax, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia respinge aceste acuzații, relatează Politico.

„Nu acceptăm astfel de acuzații, nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare și nefondate. Și le respingem cu fermitate.”, a declarat Dmitri Peskov.

Moartea lui Alexei Navalnîi

Alexei Navalnîi a murit într-o colonie penală din Rusia, în februarie 2024. La acel moment, autoritățile au susținut că decesul a fost cauzat de „sindromul morții subite”, un termen folosit pentru mai multe tipuri de stop cardiac.

În timpul Conferinței de Securitate de la München, desfășurată în weekend, Franța, Germania, Olanda, Suedia și Regatul Unit au anunțat că analizele efectuate asupra probelor prelevate din corpul lui Navalnîi au identificat epibatidină, o substanță extrem de toxică derivată din otrava broaștelor săgeată din America de Sud.