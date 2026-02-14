Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene

Declarația comună a fost făcută sâmbătă, pe marginea Conferinței de Securitate de la Munchen, în urma analizelor de laborator efectuate pe probe biologice prelevate din corpul lui Navalnîi, scrie France24.
Potrivit comunicatului, în organismul lui Navalnîi a fost identificată epibatidina, o neurotoxină extrem de puternică, întâlnită în mod natural doar în pielea unor broaște săgeată din America de Sud.
Specialiștii afirmă că substanța provoacă paralizie, stop respirator și o moarte extrem de dureroasă. Statele europene susțin că „Alexei Navalnîi a fost otrăvit” intenționat și că nu există nicio explicație benignă pentru prezența acestei toxine în corpul său.
Ministerul britanic de Externe a transmis că „doar statul rus a avut mijloacele, motivul și oportunitatea” de a folosi această armă chimică împotriva opozantului Kremlinului. Rusia este acuzată și de încălcarea Convenției pentru arme chimice, conform The Guardian.
Văduva sa, Yulia Navalnaya, a declarat că moartea soțului ei este acum „dovedită științific”. Ea l-a acuzat direct pe președintele rus Vladimir Putin că a ordonat folosirea unei arme chimice pentru a-l reduce la tăcere pe cel mai cunoscut critic al său.
Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, a subliniat că ancheta internațională s-a desfășurat timp de doi ani și reprezintă un demers pentru aflarea adevărului și tragerea la răspundere a celor vinovați. Navalnîi, care mai fusese otrăvit în 2020 cu agentul neurotoxic Noviciok, a murit în februarie 2024, în timp ce ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare.
Moartea sa continuă să provoace reacții puternice pe scena internațională și amplifică presiunea diplomatică asupra Moscovei.