Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene

Cinci state europene – Marea Britanie, Franța, Germania, Suedia și Olanda – au acuzat oficial Rusia că l-a otrăvit pe opozantul politic Alexei Navalnîi cu o „toxină rară și letală”, în timpul detenției sale într-o colonie penitenciară din Siberia.
Andrei Rachieru
14 feb. 2026, 16:23

Declarația comună a fost făcută sâmbătă, pe marginea Conferinței de Securitate de la Munchen, în urma analizelor de laborator efectuate pe probe biologice prelevate din corpul lui Navalnîi, scrie France24.

Analize științifice: Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu epibatidină

Potrivit comunicatului, în organismul lui Navalnîi a fost identificată epibatidina, o neurotoxină extrem de puternică, întâlnită în mod natural doar în pielea unor broaște săgeată din America de Sud.

Specialiștii afirmă că substanța provoacă paralizie, stop respirator și o moarte extrem de dureroasă. Statele europene susțin că „Alexei Navalnîi a fost otrăvit” intenționat și că nu există nicio explicație benignă pentru prezența acestei toxine în corpul său.

Reacția Londrei: Alexei Navalnîi a fost otrăvit de statul rus

Ministerul britanic de Externe a transmis că „doar statul rus a avut mijloacele, motivul și oportunitatea” de a folosi această armă chimică împotriva opozantului Kremlinului. Rusia este acuzată și de încălcarea Convenției pentru arme chimice, conform The Guardian.

Văduva sa, Yulia Navalnaya, a declarat că moartea soțului ei este acum „dovedită științific”. Ea l-a acuzat direct pe președintele rus Vladimir Putin că a ordonat folosirea unei arme chimice pentru a-l reduce la tăcere pe cel mai cunoscut critic al său.

Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, a subliniat că ancheta internațională s-a desfășurat timp de doi ani și reprezintă un demers pentru aflarea adevărului și tragerea la răspundere a celor vinovați. Navalnîi, care mai fusese otrăvit în 2020 cu agentul neurotoxic Noviciok, a murit în februarie 2024, în timp ce ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare.

Moartea sa continuă să provoace reacții puternice pe scena internațională și amplifică presiunea diplomatică asupra Moscovei.

