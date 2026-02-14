Reza Pahlavi cere intervenție militară SUA în Iran pentru a accelera căderea regimului

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției Reuters, în marja Conferinței de Securitate de la München, eveniment la care reprezentanții guvernului iranian nu au fost invitați.

Pahlavi, aflat în exil în Statele Unite încă dinaintea Revoluției Islamice din 1979, a susținut că există semnale clare că actualul regim iranian se află „pe marginea colapsului”. Potrivit acestuia, o eventuală intervenție militară SUA în Iran ar putea slăbi decisiv autoritățile și ar încuraja populația să revină în stradă pentru a duce protestele „până la capăt”.

Iranul se confruntă cu cele mai sângeroase tulburări interne de la Revoluția Islamică încoace. Protestele au izbucnit la finalul lunii decembrie, inițial ca o manifestație limitată în Marele Bazar din Teheran, cauzată de dificultăți economice. Mișcarea s-a extins rapid la nivel național, fiind urmată de o represiune dură.

Autoritățile iraniene au lansat o campanie de arestări în masă și intimidare, mii de persoane fiind reținute în încercarea de a descuraja continuarea protestelor. În acest context, Reza Pahlavi consideră că o intervenție militară SUA în Iran ar reprezenta „o modalitate de a salva vieți”, prin accelerarea schimbării de regim.

Negocieri nucleare și opțiunea unei intervenții militare SUA în Iran

Administrația președintelui american Donald Trump a reluat discuțiile cu Teheranul privind un posibil acord nuclear, în paralel cu consolidarea prezenței militare americane în regiune. Diplomați americani și iranieni au purtat recent negocieri în Oman, iar alte runde de discuții sunt așteptate.

Totuși, Trump s-a arătat sceptic cu privire la sprijinul real de care se bucură Pahlavi în interiorul Iranului. În același timp, liderul de la Casa Albă a declarat că Iranul este „dificil” în negocieri și a sugerat că exercitarea presiunii, inclusiv prin amenințarea unei intervenții militare SUA în Iran, ar putea forța o soluție pașnică.

Surse din administrația americană au declarat pentru Reuters că armata SUA analizează scenarii care includ o operațiune de amploare, desfășurată pe parcursul mai multor săptămâni, în cazul în care președintele ar ordona un atac.