Autoritățile din Iran folosesc o rețea de arestare a protestatarilor în întreaga țară

Rapoarte despre raiduri asupra locuințelor și locurilor de muncă au venit atât din orașele mari din Iran, cât și din satele rurale, dezvăluind o plasă care a afectat mari părți ale societății iraniene. Studenți, medici, avocați, profesori, actori, proprietari de afaceri, sportivi și cineaști au fost arestați, precum și figuri reformiste apropiate președintelui Masoud Pezeshkian, potrivit AP.

Aceștia sunt adesea ținuți în izolare timp de zile sau săptămâni și împiedicați să ia legătura cu membrii familiei sau cu avocații, potrivit activiștilor care monitorizează arestările. Acest lucru i-a făcut pe rudele lor să-și caute cei dragi în mod disperat.

Agenția de știri pentru activiștii pentru drepturile omului, cu sediul în SUA, a estimat numărul arestărilor la peste 50.000. AP nu a putut verifica cifra. Urmărirea deținuților a fost dificilă de când autoritățile iraniene au impus o întrerupere a accesului la internet , iar rapoartele se scurg cu dificultate.

Alte grupuri de activiști din afara Iranului au lucrat, de asemenea, pentru a documenta operațiunile.

„Autoritățile continuă să identifice persoanele și să le rețină”, a declarat Shiva Nazarahari, organizator al unuia dintre aceste grupuri, Comitetul pentru Monitorizarea Statutului Protestatărilor Reținuți.

Până în prezent, comitetul a verificat numele a peste 2.200 de persoane arestate, folosind relatări directe de la familii și o rețea de contacte de la fața locului. Printre persoanele arestate se numără 107 studenți, 82 de copii de doar 13 ani, precum și 19 avocați și 106 medici.

Nazarahari a declarat că autoritățile au verificat camerele de supraveghere stradale municipale, camerele de supraveghere ale magazinelor și imaginile filmate de pe drone pentru a-i urmări pe cei care au participat la proteste până la casele sau locurile lor de muncă, unde sunt arestate.

Peste 7 000 de morți după protestele din Iran

Protestele au început la sfârșitul lunii decembrie, declanșate de furia provocată de creșterea vertiginoasă a prețurilor, și s-au răspândit rapid în toată țara. Au atins punctul culminant pe 8 și 9 ianuarie, când sute de mii de oameni din peste 190 de orașe și comune din întreaga țară au ieșit în stradă.

Forțele de securitate au răspuns dezlănțuind violențe fără precedent. Agenția de știri pentru activiștii pentru drepturile omului a numărat până acum peste 7.000 de morți și afirmă că numărul real este mult mai mare. Guvernul iranian a oferit singurul său bilanț al morților pe 21 ianuarie, afirmând că 3.117 persoane au fost ucise. Teocrația a subestimat sau nu a raportat decesele din tulburările din trecut.