Tensiuni în creștere. Reuters: Armata SUA se pregătește pentru operațiuni în Iran care ar putea dura săptămâni întregi

Doi oficiali americani au declarat în exclusivitate pentru Reuters, sub condiția anonimatului, că armata SUA se pregătește pentru operațiuni în Iran care ar putea dura săptămâni întregi, în scenariul în care președintele american Donald Trump va ordona, în cele din urmă, un atac.

De această dată, planificarea este una mai complexă, iar într-o campanie susținută, armata SUA ar putea lovi, pe lângă infrastructura nucleară, și instalațiile statului și de securitate iraniene, a spus unul dintre oficiali pentru Reuters.

Același oficial a spus că Washingtonul se așteaptă pe deplin ca Iranul să riposteze, ceea ce va duce la represalii reciproce pentru o perioadă de timp.

Potrivit Reuters, Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns la întrebările privind riscurile de represalii sau de conflict regional.

Informația vine în contextul în care Washingtonul dorește ca negocierile nucleare cu Iranul să acopere, printre altele, și rachetele balistice ale țării. În replică, Teheranul s-a declarat pregătit să discute restricțiile asupra programului său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar a exclus legarea acestei chestiuni de rachete.

În ultima perioadă, Donald Trump a amenințat cu lovituri asupra Iranului dacă nu se ajunge la un acord. La rândul său, Teheranul a promis că va riposta, alimentând temerile unui război mai amplu.

În iunie 2025, Washingtonul a lansat operațiunea „Midnight Hammer”, care a vizat instalațiile nucleare iraniene. La momentul respectiv, Statele Unite au trimis două portavioane în regiune anul trecut.