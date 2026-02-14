Prima pagină » Știri externe » Tensiuni în creștere. Reuters: Armata SUA se pregătește pentru operațiuni în Iran care ar putea dura săptămâni întregi

Tensiuni în creștere. Reuters: Armata SUA se pregătește pentru operațiuni în Iran care ar putea dura săptămâni întregi

Armata SUA se pregătește pentru posibilitatea unor operațiuni în Iran care ar putea dura săptămâni întregi, în cazul în care președintele Donald Trump va ordona un atac, au declarat surse pentru Reuters.
Tensiuni în creștere. Reuters: Armata SUA se pregătește pentru operațiuni în Iran care ar putea dura săptămâni întregi
sursa foto: pixabay
Diana Nunuț
14 feb. 2026, 05:44, Știri externe

Doi oficiali americani au declarat în exclusivitate pentru Reuters, sub condiția anonimatului, că armata SUA se pregătește pentru operațiuni în Iran care ar putea dura săptămâni întregi, în scenariul în care președintele american Donald Trump va ordona, în cele din urmă, un atac.

De această dată, planificarea este una mai complexă, iar într-o campanie susținută, armata SUA ar putea lovi, pe lângă infrastructura nucleară, și instalațiile statului și de securitate iraniene, a spus unul dintre oficiali pentru Reuters.

Același oficial a spus că Washingtonul se așteaptă pe deplin ca Iranul să riposteze, ceea ce va duce la represalii reciproce pentru o perioadă de timp.

Potrivit Reuters, Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns la întrebările privind riscurile de represalii sau de conflict regional.

Informația vine în contextul în care Washingtonul dorește ca negocierile nucleare cu Iranul să acopere, printre altele, și rachetele balistice ale țării. În replică, Teheranul s-a declarat pregătit să discute restricțiile asupra programului său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar a exclus legarea acestei chestiuni de rachete.

În ultima perioadă, Donald Trump a amenințat cu lovituri asupra Iranului dacă nu se ajunge la un acord. La rândul său, Teheranul a promis că va riposta, alimentând temerile unui război mai amplu.

În iunie 2025, Washingtonul a lansat operațiunea „Midnight Hammer”, care a vizat instalațiile nucleare iraniene. La momentul respectiv, Statele Unite au trimis două portavioane în regiune anul trecut.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Ce înseamnă codurile secrete „1Z” sau „4Z” de pe etichetele de preț LIDL. Indică momentul când produsul expiră, de fapt
Gandul
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Veste bună pentru seniorii din România! Cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027
CSID
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Promotor