Trump a discutat cu emirul Qatarului despre reducerea tensiunilor dintre SUA și Iran

Dialogul are loc într-un moment sensibil, în care Washingtonul și Teheranul caută soluții diplomatice privind programul nuclear iranian, potrivit Reuters.

Cei doi lideri au subliniat importanța stabilității regionale și a folosirii mijloacelor pașnice pentru prevenirea unui conflict militar între SUA și Iran, adversari de lungă durată pe scena geopolitică.

Qatarul joacă un rol-cheie în aceste discuții, implicându-se activ ca mediator regional.

Presiunile Israelului asupra Washingtonului

Convorbirea dintre Trump și emirul Qatarului a avut loc înaintea unei întrevederi importante dintre liderul american și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Surse diplomatice indică faptul că Netanyahu urmează să insiste ca discuțiile să fie extinse dincolo de programul nuclear al Teheranului.

Israelul dorește includerea unor restricții privind arsenalul de rachete iraniene și alte amenințări de securitate regională, considerând că acestea reprezintă un risc major pentru stabilitatea Orientului Mijlociu.

Diplomația regională

Qatarul și-a intensificat eforturile diplomatice în cadrul discuțiilor SUA–Iran–Qatar, colaborând cu aliați regionali pentru a reduce tensiunile dintre Washington și Teheran.

Scopul declarat al Doha este evitarea unei confruntări militare directe și menținerea unui cadru de dialog funcțional.

În acest context, Ali Larijani, secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a sosit miercuri în Qatar, unde este așteptat să aibă o întrevedere cu emirul Tamim bin Hamad al-Thani. Vizita are loc pe fondul pregătirilor pentru reluarea negocierilor diplomatice dintre SUA și Iran.

Perspectivele reluării negocierilor

Săptămâna trecută, Washingtonul și Teheranul au purtat negocieri indirecte în Oman. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, aceste discuții au permis Iranului să evalueze seriozitatea părții americane și au indicat un nivel suficient de consens pentru continuarea diplomației.

În cadrul convorbirii telefonice, Trump și emirul Qatarului au reafirmat sprijinul pentru „eforturile diplomatice menite să rezolve criza prin dialog și mijloace pașnice”. Doha este deja recunoscută pentru rolul său de mediator, inclusiv în negocierile dintre Israel și Hamas privind conflictul din Gaza, alături de SUA și Egipt.