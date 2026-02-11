Tragedie în SUA, anchetă și în UK: un tată și-a împușcat fiica după o ceartă despre Donald Trump

Potrivit BBC, Lucy Harrison, alături de prietenul ei, Sam Little, din Warrington, și-a vizitat în vacanță tatăl, pe Kris Harrison, în ianuarie 2025, în Texas.

Relațiile lor erau, se pare, dificile. Fata se enerva adesea pe tatăl ei, care, după un tratament, era un alcoolic „abstinent”. Harrison și fiica lui aveau deseori discuții despre deținerea legală de arme în Texas, precum și despre Trump.

În ziua de 10 ianuarie, fata se pregătea să se întoarcă acasă. Atunci tatăl și fata au avut un nou conflict despre președintele SUA, Donald Trump, care la acea vreme se pregătea să fie învestit pentru al doilea mandat.

Potrivit Sky News, subiectul discuției a fost, printre multe altele, și violența sexuală. Lucy și-a întrebat, retoric, tatăl: „Cum te-ai simți dacă eu aș fi fost o fată în această situație și aș fi fost victima unui abuz sexual?“

Tatăl, conform publicației, a răspuns că nu l-ar fi deranjat prea mult — la urma urmelor, are încă două fiice.

După aproximativ o jumătate de oră de scandal, potrivit BBC, prietenul lui Lucy, Sam Little, a auzit un foc de armă, după care a intrat în dormitor și a găsit pe jos trupul prietenei sale și pe tată l-a zărit cu un pistol Glock în mână, pe care îl ținea în noptieră:

„Îmi amintesc că am intrat în cameră, Lucy zăcea pe podea lângă ușa băii, iar Chris țipa și spunea tot felul de prostii“.

Harrison a spus că cumpărase pistolul cu câțiva ani înainte pentru că își dorea un „sentiment de siguranță” pentru familia sa. El a spus: „În timp ce ridicam arma ca să i-o arăt, am auzit brusc o bubuitură puternică. Nu am înțeles ce se întâmplase. Lucy a căzut imediat.”

Harrison a spus că nu-și amintește dacă degetul lui era pe trăgaci.

Într-o declarație scrisă, Harrison a afirmat că în acea zi a avut o criză și a băut o jumătate de litru de vin. El susține că doar voia doar să-i arate fiicei sale arma.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat că acesta cumpărase două cutii de Chardonnay de 500 ml de la un magazin 7-Eleven cu puțin timp înainte de ora 13:00 CST (05:00 GMT) în acea zi.

Poliția din oraș a investigat moartea tinerei de 23 de ani ca posibilă ucidere din culpă, dar nu a fost intentat niciun dosar penal împotriva lui Kris Harrison, după ce un mare juriu din comitatul Collin a refuzat să-l pună sub acuzare.

Cu toate acestea, pentru că victima era britanică, autoritățile din UK au făcut o anchetă paralelă. În această săptămână, Marea Britanii ar trebui să prezinte un raport final cu rezultatele anchetei.